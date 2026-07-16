SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Türk yargı teşkilatının en kapsamlı buluşmalarından biri bugün Ankara'da gerçekleşior. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı, bugün saat 10.00 itibarıyla Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde çalışmalarına başladı. Yargı reformlarının sahadaki pratik yansımalarının ve adalet hizmetlerindeki etkinliğin artırılmasının hedeflendiği toplantı, adli yargının zirvesini tek bir çatı altında bir araya getirdi.

Tam Kadro Sahada

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in başkanlığında gerçekleştirilen üst düzey kritik toplantıya Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili, HSK daire başkanları ve üyeleri, HSK Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu temsilcileri, Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı yöneticileri de katılım sağladı. Zirvenin en önemli katılımcı grubunu ise Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen 175 Ağır Ceza Merkezi Cumhuriyet Başsavcısı ile Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanları oluşturdu.

Sahadaki Aksaklıklar Doğrudan Bakana İletiliyor

Tek gün sürecek olan programda, teoriden ziyade doğrudan sahada yaşanan pratik sorunlara odaklanılıyor. Başsavcılar ve komisyon başkanları, kendi bölgelerinde karşılaştıkları adli, hukuki ve teknik engelleri birinci ağızdan Bakanlık ve HSK yönetimine aktarma fırsatı buluyor.

Toplantının Temel Başlıkları

Yapılan toplantı temel başlıklar halinde ortaya çıkarıldı. Türkiye genelindeki farklı mahkemeler ve adliyeler arasında uygulama ortaklığının güçlendirilmesi, yargı hizmetlerinin hızlandırılarak vatandaşın adalete erişiminin kolaylaştırılması, taşra teşkilatlarındaki teknik altyapı eksikliklerinin giderilmesi başlıkları ön plana çıktı.

Toplantı Sonunda 'Çözüm Raporu' Çıkacak

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen bu geniş katılımlı istişare süreci, sadece bir tartışma platformu olarak kalmayacak. Gün boyu sürecek oturumların ardından, sahadan gelen tüm şikayetler, öneriler ve tespitler detaylı bir rapor haline getirilecek. Hazırlanacak bu stratejik rapor, önümüzdeki dönemde adli yargı hizmetlerinin kalitesini artıracak yasal ve idari reformların temel dayanağı olacak.