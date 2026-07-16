İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde zehir tacirlerine ve uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttüğü saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, Bayraklı ilçesindeki belirli bir adreste çok yüklü miktarda uyuşturucu madde depolandığı ve bu maddelerin yakında 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına dağıtılacağı yönünde kesin bilgilere ulaştı. Elde edilen istihbarat ve teknik verilerin ardından, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Narkotik ekipleri, hazırlıklarını tamamlayarak belirlenen adrese yönelik eş zamanlı bir baskın gerçekleştirdi.

Depodan binlerce uyuşturucu madde çıktı

Baskın yapılan adreste hassas burunlu dedektör köpeklerin de katılımıyla çok detaylı bir arama faaliyeti yürütüldü. Yapılan aramalarda; piyasaya sürülmeye hazır halde paketlenmiş 196 bin 560 adet uyuşturucu nitelikli hap ile uyuşturucu çoğaltımında kullanılan 1 kilo 20 gram sentetik bonzai hammaddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında adres içerisinde bulunan ve uyuşturucu maddelerin depolanması ile dağıtımından sorumlu olduğu belirlenen K.F., O.S. ve Ö.D. isimli 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 3 zanlı, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.