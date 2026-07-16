SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına olanak tanıyan mevcut sistemin yasal altyapısını Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildi. Anayasa Mahkemesi, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 52. maddesinde yer alan ve çalışma usullerinin Türkiye Noterler Birliği'nin görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenmesini öngören hükmü iptal gerekçesinde sert eleştirdi.

Dinlenme Hakkı Yönetmelikle Sınırlanamaz

Anayasa Mahkemesi kararında, Anayasa’nın 50. maddesinde güvence altına alınan 'çalışanların dinlenme hakkına' vurgu yaptı. Hafta tatili ve izin haklarına ilişkin sınırlamaların ve temel kuralların ancak ve ancak kanunla düzenlenebileceğini belirten mahkeme, genel bir çerçeve çizilmeden tüm yetkinin idareye devredilmesinin Anayasa’nın 13. ve 50. maddelerine aykırı olduğunu, 'kanunilik' şartını taşımadığını hükme bağladı.

Karar 9 Ay Sonra Yürürlüğe Girecek

Yüksek Mahkeme, iptal kararının hemen uygulanması halinde doğacak hukuki boşlukların ve vatandaş mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla kritik bir esneklik tanıdı. İptal hükmünün, Resmî Gazete’de yayımlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Anayasa'ya uygun, sınırları net çizilmiş yeni bir kanun teklifini yasalaştırması bekleniyor.

Mevcut Durum Ne Olacak?

2025 yılında yürürlüğe giren ve vatandaşların hafta sonu araç alım-satımı gibi işlemleri yapmasını sağlayan 'nöbetçi noter' uygulaması, önümüzdeki 9 ay boyunca aynen devam edecek. Ancak bu süre zarfında Meclis yasal bir düzenleme yapmazsa, 9 ayın sonunda nöbetçi noter uygulaması tamamen duracak.