Son Mühür / Yağmur Daştan- Yeniden Refah Partisi (YRP) İzmir İl Başkanlığı, Kemeraltı’nın sorunlarına ilişkin gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını paylaşmak için basın toplantısı düzenledi.

Tarihi Çarşı’da düzenlenen toplantıda YRP İzmir İl Başkanı Cemal Arıkan’a, AR-Ge Başkanı Fatih Güneş, Siyasi İşler Başkanı ve il başkan yardımcısı Yasin Bilgi, STK Komisyonu Başkanı Nurettin Yakut, Mali İdareler Başkanı Ceyhun Deniz, Sosyal İşler Başkanı Selim Taşkın, Birinci Bölge Başkanı Yusuf Tarhan, Beşinci Bölge Başkanı Ünal Arslaner, İl Sekreteri Mehmet Erikli de eşlik etti. Toplantıya ayrıca İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin de katıldı.

‘En büyük sorun otopark’

Bu çalışmayı siyasi parti olarak İzmir’in hayrına ve Kemeraltı’nın dertlerine dair bir çalışma yaptıklarını belirterek açıklamalarına başlayan İl Başkanı Arıkan, “Kemeraltı esnaf arkadaşlarımızla dertlerini, sıkıntılarını 30 yıldır konuşuyoruz. Kemeraltı’na 13 bine yakın esnafımızı altı gün boyunca ziyaret edip karekodlu bir broşür takdim ettik ve sorduk: En büyük sorununuz nedir? Esnafımızın neredeyse 2 bin 500’ünün siyaset kurumuna çok büyük tepkisi var; “Siyasetten tiksindik, İzmir’den ve belediyeden ümitsiziz” diyorlar. 16 milyon 500 bin esnafımız geçen seçimde Türkiye genelinde sandığa gitmedi. İnsanların siyasete güvenleri yok. Bizim dağıttığımız karekodları kullanıp belki de şu ana kadar Kemeraltı’nda yapılan en etkili araştırmalardan birini yaptık. Açık ara birinci sorun otopark sorunu oldu. Esnafın yüzde 74’ü Kemeraltı’nın en büyük sorunun otopark olduğunu söylüyor. Altyapı, fiziki yapı, güvenlik, ekonomi ve maliyetlerle ilgili şikayetler de var. Bakın bu şikayetler sadece yüzde 25’i oluşturuyor, büyük bir kısmı otopark sorunu. Çok net ve çözüm bekleyen bir sorun ama hem hükümet kanadı hem de Büyükşehir kanadında kayıkçı kavgası devam ediyor. Tarihi çarşımızın esnafı gün be gün kan kaybediyor. Mutlaka otopark sorununun çözümü gerek. Otopark sorununun ticarete etkisinin yüzde 94 olduğunu söyleniyor. Esnaf bu kadar etkileniyorken çözüm anlamında kimse parmağını kıpırdatmıyor” dedi.

“Her beş esnaftan dördü çalışmadığını söylüyor”

Daha sonra esnafa, ‘Belediyenin çalışmalarından memnun musunuz?’ diye sorduklarını aktaran Arıkan, “Burada da yüzde 80 ‘Hayır’ diyor. Her beş esnaftan dördü belediyenin bu sorunların çözümü için çalışmadığını söylüyor. Belediye çalışıyor diyen kitle ise yüzde 2. Ceketini assa kazanır diyenler vardı ya bakın burada bir sosyolojik kırılma da var. Başkanımız bıraktı ama CHP kendini yok ediyor burada. Kemeraltı’nda 4 kişiden 3’ü bölgeye yeterince turist gelmediğini ifade ediyor. Kemeraltı’nın kanayan yaralarından biri de burada turizmden yeterince faydalanamaması” ifadelerini kullandı.

Sorunları tek tek anlattı

YRP İl başkanlığının bu sorunları rapor haline getirmesini nasıl bulduklarını ve Kemeraltı’nın sorunlarının çözümüne dair herhangi bir umutlarının olup olmadığını da esnafa sorduklarını belirten Arıkan, şunları söyledi: “Umut verici buluyorum diyenler yüzde 52. Hem imajımızı gördük hem de ümit var durumu incelemek istedik. Bizim açımızdan baktığımızda durum güzel ama bu esnafın yarısının Kemeraltı’na ümidinin olmadığını gördük. Bir de ‘Düşüncelerinizi yazın’ dedik, büyük bir kısmı seçeneklerin haricinde yine otopark sorununu dile getirdi. Çeşitli otoparklar yapardım, sorunu çözerdim diyen çok esnaf var. Bunun haricinde ışıklandırma ve altyapı sorunları da var. 30 yıldır kesintisiz şehri yöneten bir belediye Kemeraltı yani İzmir’in gözbebeğinin yağmur suyu hatları, drenajları yapılamıyor. Dönem dönem her belediye başkanı geldiğinde kazı yapıyor, yine yağmur yağdığında esnaf hem mali kayıp yaşıyor hem de Kemeraltı Sahra Çölü gibi oluyor ve müşteri ayağını bölgeden kesiyor.”

“Güçlendirme yapılabilirmiş, yazıklar olsun!”

Daha sonra hem İzmir’deki yerel yönetimlere hem de hükümet yetkililerine seslenen Arıkan, “Gelin, bu araştırmadaki maddeleri okuyun ve yapın. Bize inanmıyorsanız iki gününüzü Kemeraltı’na ayırın; bir yerde köfte yiyin, kumru yiyin, çay için. Esnaf zaten size anlatacak. Bu yapılmaya çalışılan ama çözülemeyen bir sorun değil; yapılmayan bir sorun. İktidar olan parti de İzmir’i 3 yıldır yöneten parti de yapmıyor. Yağmur yağınca videolar çekiyorlar, tamam siz belediyede değilsiniz madem otopark çalışmasını yürütsenize… Biz bu çalışmaları yaparken birilerine kuşlar uçuruluyor; Mezarlıkbaşı Otoparkı’ndan karot örneği alınmış ve güçlendirme yapılabilirmiş. Yazıklar olsun! Neden bu zamana kadar yapmadınız. Bu karot örneğinden güçlendirme kararı alındı, çalışma başladı ve üç yıl sürdü. 2030 yılında otopark açıldı… Aferin mi diyeceğiz?” diyerek tepki gösterdi.

Başkan Tugay’a “YRP’ye gelin” çağrısı!

Kemeraltı’nda 13 bin esnaf olduğunu ancak bu sayının ortaklıklar, çalışanlar ve onların aileleriyle birlikte yaklaşık 400 bin kişiyi kapsadığını belirten Arıkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a da çağrı yaptı. Arıkan, “Bu kadar önemli bir konunun üzerine kararlılık ve azimle gidilmesi lazım. Beceremiyorlarsa kalksınlar biz yapalım. Büyükşehir Belediye Başkanına da çağrımız var, gelsin YRP’ye. Bu sorunları 6 ayda çözelim” diye konuştu.

“İş becerme gibi bir duygunuz yok”

Kemeraltı’nın çevresine en az 10 otopark yapılması gerektiğinin altını çizen Arıkan, “Bir sorun varsa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büyükşehir yetkilileriyle oturur ve bir saatte çözülür. Haydi, otopark yapamıyorsunuz, uygulama da mı yapamıyorsunuz? Ben Kemeraltı’na giderken açıp hangi otoparkta ne kadar boş yer var ve ücreti ne kadar göreyim. İller Bankası’ndan bize para vermiyor diyorsunuz, vatandaş da inanıyor. Size İller Bankası’nda her ay milyonlarca lira yatırılıyor. Yapamıyorsanız yap işlet ve devlet verin. Fevzipaşa Bulvarı’nda iki katlı bir otopark vardı, belediye bunu istimlak etti ve biz de sevindik bir şey yapılacak ve geliştirilecek diye. Belediye buraya biraz mıcır döktü, çok güzel cici bir kulübe getirdi. Bir tane de belediyenin güvenlikçi koydu ve aynı otoparkı belediye işletiyor burada. İş becermek diye bir duygunuz yok, beceriksizsiniz” dedi.

“Mars’a roket göndermeyeceksiniz”

Altyapı çalışmalarını da eleştiren Arıkan, “Altyapı ile alakalı zavallı bir durumumuz var. Kemeraltı’nda 70 ile 80 yıllık borularımız var. Allah aşkına Osmanlı’dan kalma boruları değiştirin artık. Bu borular hala kullanabilir mi böyle bir altyapı sorunu olabilir mi? Drenaj pompaları koyun, suyun kendi kendine akmasını sağlayın. Mars’a roket göndermeyeceksiniz, denize göndereceksiniz. 300 metre öteye yağmur suyunu taşımaktan aciz bir belediyemiz var. 14 yaşında Sivas’tan gelmiş bir çocuğa söyleyin, üç ay sonra bunu yapar. Siz neden yapamıyorsunuz? Bir çalışma yapıyor, esnafı rezil ediyorsunuz” dedi.

Çözüm önerilerini sundu: İhmal edilmesi düşünülemez!

Kemeraltı’nın tanıtımı noktasında da eleştirilerini sıralayan Arıkan, “Kemeraltı’nı ülke ve dünyaya tanıtacak bir ajansa vermekten dahi acizler. Geçen gün Genel Başkanımız Fatih Erbakan ile birlikte Saat Kulesi’nden Kemeraltı’na yürüdük. ‘Ne kadar güzelmiş’ dedi. Burada o kadar güzel şeyler var ki… Burada yiyeceğiniz Şam tatlısını, söğüşü Türkiye’de hiçbir yerde yiyemezsiniz. Burası için dertlenmek genç Youtuber çocuklara mı kalacak? Bir ajansa verseniz dünyanın her yerinden buraya gelenler olacak. Dünya çapında tur operatörler var. Kemeraltı’na gelen kişi Efes’e de Çeşme’ye de gidecek. Buraya gelen kişiler Çankaya’daki otellerde kalacak. Bütün İzmir’e, devlete ve Kemeraltı esnafına faydası olacak. Toplam bir faydadan bahsediyoruz. Turizm, esnaf ve zabıta polisi olması lazım. ‘Gel gel abiciğim’ diyenleri engellemek lazım. Burada yüksek çözünürlüklü kameralar çok önemli. Bu sistemler polisle entegre edilmeli. Akşam saatleri yayaların rahat gezebileceği şekilde aydınlatılmalı. KADES uygulaması için esnafa da yeni bir uygulama yapılması lazım. Kemeraltı, İzmir’in gözbebeğidir. İhmal edilmesi düşünülemez” mesajı verdi.