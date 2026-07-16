SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Anayasa Mahkemesi, cezaevinde fazladan süre geçiren binlerce hükümlüyü yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir hak ihlali kararına imza attı. Yüksek Mahkeme, lehe kanun değişikliğine rağmen cezaevinde fazladan geçirilen sürenin diğer mahkûmiyetlerden düşülmemesini (mahsup edilmesini) Anayasa'ya aykırı bularak yeniden yargılama kararı verdi.

Kanun Değişti Ama 'İnfaz' Dan Düşülmedi

Resmî Gazete’de yayımlanan karara konu olan olayda; 7 Kasım 1982 öncesinde işlediği bir suç nedeniyle mahkûm olan ve koşullu salıverilmesi geri alınan bir başvurucu, 2013 yılında yürürlüğe giren lehe düzenlemeden yararlanmak istedi. 5275 sayılı İnfaz Kanunu’na eklenen geçici maddeyle haklarının iade edildiğini belirten başvurucu, 1995-2019 yılları arasında cezaevinde geçirdiği fazladan sürenin diğer cezalarından düşülmesini talep etti. Ancak yerel infaz hâkimliği bu talebi reddedince dosya AYM'ye taşındı.

AYM: 'Kanuni Dayanağı Olmadan Cezaevinde Tutuldu'

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemelerin kararını haksız buldu. Kanun değiştiği halde mahsup işleminin yapılmamasının hürriyeti kısıtladığını vurgulayan AYM kararında, 'Başvurucunun kanunda öngörülenden daha uzun süre özgürlüğünden yoksun bırakılmasının hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. Bu durum, Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlalidir' satırlarına yer verdi.

Dosya Yeniden Gönderildi

AYM, yaşanan hak ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla kararın bir örneğini yeniden yargılama yapılmak üzere Edirne 2. İnfaz Hâkimliği’ne gönderdi. Hukukçulara göre bu karar, infaz hukukunda lehe kanun hükümlerinin geriye dönük uygulanması ve cezaevinde fazladan geçirilen sürelerin diğer cezalardan düşülmesi (mahsup edilmesi) bekleyen binlerce hükümlü için kurtarıcı bir emsal niteliği taşıyor. Benzer durumda olan ve talepleri reddedilen mahkûmlar, bu emsal kararı gerekçe göstererek yeniden mahsup talebinde bulunabilecek.

