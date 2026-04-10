Son Mühür- Küba'yı enerji krizine sürükleyen ABD ambargosuna rağmen Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel'in geri adım atmaya niyeti yok.

Başkan Trump'ın Venezuela'dan sonra gözünü diktiği Küba'nın tavrını, “Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez. Küba özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir'' mesajıyla gösteren Başkan Diaz, Amerikan NBC News televizyonunun "Meet the Press" programına katıldı.

Siz mi soruyorsunuz ABD hükümeti mi?



"Küba'yı kurtarmak anlamına geliyorsa istifa etmeye istekli olup olmadığı"nı soran sunucuya Diaz,

"Bu soru sizden mi geliyor yoksa ABD hükümetinin Dışişleri Bakanlığından mı?" sorusuyla karşılık veren Canel, Küba'da "liderlik pozisyonundaki kişilerin" ABD hükümeti tarafından seçilmediğini vurguladı.

Görevinden istifa etmeyeceğini kaydeden Canel, "Biz, özgür ve egemen bir devlete sahibiz." diyerek başkanlık görevini kişisel hırsları için değil, halkın verdiği yetkiyle kazandığını bildirdi.

Düşmanca bir politika...



Canel, "Eğer Küba halkı benim bu göreve uygun olmadığımı, başkanlık görevini yürütmemem gerektiğini düşünüyorsa onlara cevap vereceğim." ifadesini kullandı.

Washington hükümetinin Havana yönetimine karşı "düşmanca bir politika" uyguladığını belirten Canel, "ABD hükümetinin Küba'dan herhangi bir şey talep etmeye hakkı yok." dedi.

Röportajın tamamının hafta sonu yayınlanması planlanıyor.

