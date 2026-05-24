Hayat kurtaran müdahaleleriyle sağlık sisteminin bel kemiğini oluşturan paramedik mesleği, eğitim süresinde köklü bir değişikliğe gidileceği söylentileriyle gündeme oturdu. Hem üniversite hazırlığındaki gençler hem de mevcut öğrenciler, "Paramedik 4 yıllık olacak mı?" sorusuna resmi bir yanıt arıyor. Özellikle tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte bölümün güncel statüsü, mezunların sahip olduğu unvanlar ve kariyer olanakları yeniden mercek altına alındı. Acil Tıp Teknikeri olmak isteyenlerin yol haritasını çizecek güncel eğitim durumu ve DGS ile lisans tamamlama seçeneklerinin tüm detaylarını haberimizde topladık.

PARAMEDİK BÖLÜMÜ LİSANS MI OLUYOR, ŞU AN EĞİTİM SÜRESİ KAÇ YIL?

Türkiye'de "İlk ve Acil Yardım" adıyla bilinen paramedik bölümü, an itibarıyla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları bünyesinde 2 yıllık ön lisans programı olarak eğitim veriyor. Öğrenciler bu süreci başarıyla tamamladıklarında "Acil Tıp Teknikeri" unvanını alarak sahaya iniyor. Yani şu anki resmi mevzuata göre paramedik eğitimi henüz lisans seviyesine çıkarılmadı ve 2 yıllık statüsünü koruyor.

PARAMEDİK 4 YILLIK OLACAK MI, RESMİ AÇIKLAMA VAR MI?

Son haftalarda sosyal medyada paramedik bölümünün lisans programlarına dahil edileceği öne sürüldü. Ancak yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. Bir kesim uzmanlar ise paramedik bölümünün 4 yıllık eğitimin mesleki kaliteyi artıracağını savunuyor. Ancak bazı uzmanlar ise gelecekteki istihdam planlamaları konusunda endişeli.

PARAMEDİK MEZUNLARI HANGİ ALANLARDA ÇALIŞIYOR, İŞ İMKANLARI NELER?

İki yıllık yoğun eğitim sürecinde anatomi, acil hasta bakımı, fizyoloji ve tıbbi terminoloji gibi zorlu dersleri başarıyla veren öğrenciler, sahaya acil müdahale yapabilecek yetkinlikte çıkıyor. Mezun olan Acil Tıp Teknikerleri başta 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) olmak üzere, devlet hastaneleri, özel hastanelerin acil servisleri ve özel ambulans firmalarında geniş bir istihdam alanı buluyor.

DGS İLE PARAMEDİK LİSANS TAMAMLAMA BÖLÜMLERİ HANGİLERİ?

Mevcut eğitim sisteminde ön lisans diplomasını alan paramedik mezunları için kariyer ve eğitim serüveni bitmek zorunda değil. Mezunlar, ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girerek eğitimlerini 4 yıllık lisans seviyesine tamamlama hakkına sahip. Sınavda yeterli puanı alan adaylar, eğitimlerine "Acil Yardım ve Afet Yönetimi" ya da "Hemşirelik" gibi lisans programlarına geçiş yaparak devam edebiliyor.