Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren uzun Kurban Bayramı tatili, ilaçlarını temin etmek isteyenler için bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Kamu personeli idari izinli sayılırken, hastaneye gidecek veya reçete yazdıracak olan vatandaşlar gözlerini eczanelerin mesai saatlerine çevirdi. Özellikle bayramdan hemen önceki 25 Mayıs Pazartesi günü ile 26 Mayıs Arefe günü için plan yapanlar, "eczaneler idari izne dahil mi" ve "bayramda nöbetçi eczane nasıl bulunur" konularına odaklandı. Sağlık ihtiyaçlarınızı aksatmamak için bilmeniz gereken en güncel çalışma takvimini sizler için derledik.

25 MAYIS PAZARTESİ YARIN ECZANELER AÇIK MI?

Kamu personeli için 9 günlük tatil başlamış olsa da, eczaneler resmi kurum statüsünde yer almıyor. Bu nedenle Türkiye genelindeki mahalle eczaneleri idari izin kapsamı dışında kalıyor. Tüm eczaneler 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü normal mesai saatleri içinde tam gün hizmet verecek. Reçeteli veya reçetesiz ilaç ihtiyaçlarınızı gün boyu açık olan eczanelerden sorunsuz bir şekilde karşılayabilirsiniz.

26 MAYIS AREFE GÜNÜ ECZANELER KAÇA KADAR ÇALIŞACAK?

2026 Kurban Bayramı'nın arefesi olan 26 Mayıs Salı günü için farklı bir çalışma düzeni uygulanacak. Resmi tatil takvimine göre arefe günleri yarım gün sayıldığı için eczaneler sabah saatlerinden öğlen 13.00'e kadar normal mesailerine devam edecek. Ancak saat 13.00 itibarıyla resmi tatil başlayacağı için kepenkler kapanacak. Bu saatten sonra ise yalnızca bölgenizde belirlenen nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet sunacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK OLACAK MI?

27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek olan Kurban Bayramı süresince tüm eczaneler kapalı olacak. Bayramın ardından gelen 31 Mayıs Pazar günü de hafta sonu tatili olduğu için kapalı kalmaya devam edecekler. Bu 5 günlük süre zarfında acil ilaç ihtiyaçları sadece nöbetçi eczaneler üzerinden karşılanacak.

BAYRAMDA NÖBETÇİ ECZANE NASIL BULUNUR?

Resmi tatil günlerinde ve bayram boyunca sağlığınıza kavuşmak için ilacınızı nöbetçi eczanelerden temin etmeniz gerekecek. Bulunduğunuz bölgeye en yakın nöbetçi eczaneyi bulmak ise oldukça kolay. İl ve ilçe eczacı odalarının resmi internet sitelerinden, Sağlık Bakanlığı'nın duyuru kanallarından veya size en yakın eczanenin camına asılan nöbetçi listelerinden güncel adres ve telefon bilgilerine anında ulaşabilirsiniz.