Son Mühür- 80'li yıllarda kendine zor yeten bir ülkeyken ardan geçen yarım asırda dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline gelen Çin, Türkiye'yle ilişkilerini geliştirme yolunda dikkat çeken bir adım attı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Çin il tanıştım haber ödülleri'' verileceği duyuruldu.

Üç kategoride ödül verilecek...



1 Ocak 2025 ve 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında yayınlanmış olması şartıyla,

En iyi yazılı haber ödülü,

En iyi görüntülü haber ödülü ve

En iyi haber fotoğrafı kategorilerinde Çin'i konu alan eserler yarışacak.



Jüride kimler var?



1 Mayıs-31 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapılacak yarışmada jüri üyeleri de belli oldu. Aytekin Polatel, Gözde Kirişçioğlu, Hadi Özışık, İsmet Özçelik, Özay Şendir Ve Yavuz Donat'tan oluşan jüri, her kategoride dereceye giren üç eseri belirleyecek.

Yapılan açıklamada, yarışmada birincilik ödülünün 60 bin TL, ikincilik ödülünün 50 bin TL ve üçüncülük ödülünün 40 bin TL olduğu belirtildi.

