Konya’daki Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş, yapay zeka teknolojilerinin enerji kullanımıyla birlikte ciddi miktarda su tüketimine yol açtığını belirtti. Baştaş, veri merkezlerinde sunucuların soğutulması ve sistemlerin işletimi sırasında su kullanımının giderek arttığını ifade etti.

“Milyarlarca metreküplük tüketim” öngörüsü

Baştaş, yapay zeka sistemlerinin enerji altyapısı, işletim mekanizmaları ve kullanılan donanımlar nedeniyle önemli düzeyde su harcandığını vurgulayarak, bu tüketimin 2027 yılına kadar küresel ölçekte 4 ila 6 milyar metreküpe ulaşmasının beklendiğini aktardı.

İklim değişikliği ve teknolojik baskı

Küresel iklim değişikliğinin tarımdan sağlığa, ulaşımdan sanayiye kadar birçok alanı etkilediğine dikkat çeken Baştaş, yapay zekanın da yüksek enerji ihtiyacı nedeniyle bu sürece ek bir baskı oluşturduğunu ifade etti. Veri merkezlerinin artan kullanımına paralel olarak su tüketiminin de yükseldiğini kaydetti.

Veri merkezlerinde soğutma ve kaynak kullanımı

Yapay zeka sistemlerinin yoğun işlem gücü gerektirdiğini belirten Baştaş, özellikle elektrik tüketimi ve soğutma süreçlerinde kullanılan su miktarının kritik seviyelere ulaştığını dile getirdi. Bu durumun, teknolojik ilerlemeye rağmen çevresel etkileri de beraberinde getirdiğini söyledi.

Verimlilik ve yeni teknolojik ihtiyaçlar

Baştaş, yapay zekanın günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini vurgulayarak, kullanımından vazgeçmenin mümkün olmadığını ifade etti. Ancak mevcut sistemlerin daha verimli hale getirilmesi gerektiğini belirterek, su ve enerji tüketimini azaltacak yeni teknolojik çözümlerin geliştirilmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.