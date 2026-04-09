Son Mühür - Numan Kurtulmuş, Özgür Özel’in “ara seçim” çağrısına yanıt vererek, ara seçimin hangi koşullarda yapılacağının Anayasa’da açık şekilde düzenlendiğini vurguladı. Milletvekili istifalarının kabulüne ilişkin usullerin de net olduğunu belirten Kurtulmuş, sürecin bu çerçevede ilerlediğini ifade etti.

TBMM'yi işaret etti

Numan Kurtulmuş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Anayasamızda hangi şartlar altında ara seçime gidilebileceği çok nettir ve milletvekili istifaların hangi şekilde kabul edilebileceği açıktır. Bu konuda karar alma yetkisi TBMM’dedir. Ara seçimin nasıl yapılabileceği Anayasa’da ve İç Tüzük’te bellidir. O şartlar yerine geldiğinde bu olur ama karar verecek olan Genel Kurul'dur ve Genel Kurul’un böyle bir karar alması şarttır. Yani burada TBMM Başkanlığı'na en ufak bir inisiyatif bırakılmamıştır."