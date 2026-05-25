Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıklar Türkiye genelinde tüm hızıyla sürüyor. Bayram ziyaretleri, ikramlıklar ve yemek hazırlıkları nedeniyle eksik malzemelerini tamamlamak isteyen birçok kişi, bayram sabahı alışveriş yapıp yapamayacağını öğrenmek istiyor. Özellikle zincir marketlerin çalışma saatleri bu süreçte planlama yapacaklar için büyük önem taşıyor. Vatandaşlar bayram sabahı "Kurban Bayramı ilk günü marketler açık mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

27 MAYIS 2026 MİGROS AÇIK MI, KURBAN BAYRAMI'NDA MİGROS ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı süresince alışveriş yapmayı planlayan vatandaşlar için Migros mağazaları hizmet vermeye devam edecek. Migros, bayramın birinci günü olan 27 Mayıs Çarşamba günü de dahil olmak üzere, bayramın diğer günlerinde de kapılarını kapatmayacak.

Buna göre 27, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde tüm Migros şubeleri açık kalacak. Ancak caddelerde yer alan mağazalar ile Macrocenter ve alışveriş merkezleri (AVM) içerisinde bulunan şubelerin çalışma saatleri, bulundukları lokasyona ve yoğunluğa göre farklılık gösterebilecek.

KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ BİM VE A101 AÇIK MI?

Bayramın ilk günü diğer büyük zincir marketlerin çalışma durumu da alışveriş planı yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. Elde edilen bilgilere göre, Kurban Bayramı’nın 1. günü olan 27 Mayıs'ta BİM ve A-101 marketleri kapalı olacak.

BİM zincir marketlerinde bayramın ilk günü genel bir kapanış uygulanacak olsa da ilçe ve mahalle bazında bazı nöbetçi şubelerin hizmet verme ihtimali bulunuyor. Alışveriş yapacak vatandaşların bu durumu göz önünde bulundurması önem taşıyor.

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026 yılı Kurban Bayramı takvimi netleşti. 26 Mayıs Salı günü arefe günü ile başlayacak olan süreç, 4 gün boyunca devam edecek. 2026 Kurban Bayramı tarihleri şu şekilde sıralanıyor:

Kurban Bayramı Arefesi: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım Gün Tatil)

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Resmi olarak Kurban Bayramı resmi tatili toplamda 4,5 gün olarak uygulanacak. Kamu personeli için ise tatil süresi 9 gün olarak belirlendi.