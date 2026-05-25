Milyonlarca öğrenci için Kurban Bayramı tatilinin ardından yaz tatili heyecanı yavaş yavaş başlıyor. Bayram tatilinin idari izinlerle birleşerek 9 güne uzaması, okul sıralarına dönmeye hazırlanan pek çok kişide takvimle ilgili soru işaretleri yarattı. Yaz tatiline sayılı günler kala devamsızlık yapmak istemeyen öğrenciler ve çocuklarını okula gönderecek olan veliler, "1 Haziran'da okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Sınavların tamamlandığı ve not girişlerinin hızlandığı bu kritik dönemde, pazartesi günkü ders programının detayları netleşti.

1 HAZİRAN'DA OKULLAR TATİL Mİ, PAZARTESİ DERS VAR MI?

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncel çalışma takvimine çevrildi. Yapılan planlamalara göre, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü okullar tatil değil. Türkiye genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek. Öğrenciler haftanın ilk gününde sabah saatlerinde ders başı yapacak.

1 HAZİRAN'DA YOKLAMA ALINACAK MI?

Bayram tatilinin ardından okulların açılmasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri de devamsızlık durumu oldu. 1 Haziran Pazartesi günü herhangi bir resmi tatil söz konusu olmadığı için okullarda normal ders programı işlenecek ve yoklama alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı kuralları gereği, öğrencilerin okul formaları ve ders materyalleriyle sınıflarında hazır bulunması gerekiyor. Yıl sonu notlarının kesinleştiği bu günlerde derslere katılım büyük önem taşıyor.

2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

1 Haziran itibarıyla okullarda yıl sonu kapanış süreci resmi olarak hız kazanıyor. Milyonlarca öğrenci, eğitim döneminin son düzlüğüne girerken karne alacağı tarihi de heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okullar 26 Haziran Cuma günü kapanacak ve öğrenciler için uzun yaz tatili zili çalacak.