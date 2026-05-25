Yüzde 45,00 faiz bareminde sabitlenen Cepteteb, Odea Oksijen Hesap, ON Dijital Plus, ING Turuncu Hesap ve QNB Kazandıran Günlük Hesap ise İzmirli mevduat sahiplerine aylık net 32.548 TL faiz geliri aktarıyor. Dönem sonunda bu hesaplardaki toplam nakit hacmi 1.032.548 TL seviyesine ulaşıyor.

Diğer vadeli mevduat seçenekleri ve katılım hesabı oranları

İzmir'de portföy çeşitlendirmesi yapacak vatandaşlar için Getirfinans günlük hesabı yüzde 43,00 faizle aylık net 31.101 TL ek gelir imkanı tanıyor. Odea Bank'ın yeni vadeli mevduatı yüzde 42,50 faizle net 30.740 TL sunarken, DenizBank e-mevduat ürünü yüzde 42,25 faiz baremiyle 32 günde net 30.559 TL nakit kazandırıyor. Katılım bankacılığı prensipleriyle tasarruflarını işleten İzmirliler için Hayat Finans, yüzde 42,18 kar payı ortaklığıyla aylık net 30.508 TL kazanç sağlıyor.

Kurumsal ve yerel bankacılık ağlarında son faizler

İzmir genelinde yoğun şube ağı olan Akbank (Vadeli TL & Serbest Plus), ON Dijital (E-Mevduat) ve YapıKredi (Vadeli Mevduat) yüzde 42,00 faiz oranıyla 1 milyon TL'ye net 30.378 TL faiz geliri tahsis ediyor. Listenin son kısımlarında kalan Getirfinans vadeli hesabı yüzde 41,50 oranla net 30.016 TL, Garanti BBVA e-vadeli hesabı yüzde 41,00 faizle net 29.655 TL ve Enpara mevduat hesabı yüzde 40,50 faiz oranıyla aylık net 29.293 TL net kazanç sağlıyor.

Türkiye'de finansın ve ticaretin kalbi olan İstanbul'da, Merkez Bankası'nın piyasadaki likiditeyi kontrol altında tutma hamleleri vadeli mevduat faizlerini en yüksek seviyelerde tutuyor. Elindeki nakit parayı Türk Lirası vadeli mevduatta işletmek isteyen İstanbullu yatırımcılar için 1 milyon TL ana paranın 32 gün sonundaki net getirileri tüm detaylarıyla hesaplandı.