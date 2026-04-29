İzmir'in en kalabalık ilçelerinden olan Buca Pembe Köşk'te "Balkanlardan Buca’ya" söyleşisi gerçekleşti. Balkan derneklerinin İzmir'deki üyelerinin yoğun katılımıyla hayat geçen etkinliğe çok sayıda siyasi isim yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, Parti Meclis Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve Buca İlçe Başkanı Suat Bulut konuşmacı olarak katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet Halk Partisi’nin Balkanlar’a bakışı şudur: Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti’nde, ana vatanımızda din, dil, ırk, mezhep ne olursa olsun, insan insandır ve insan olarak haklarıyla, hukukuyla, adaletiyle, demokratik hak kullanımıyla insandır diye bakıyorsak, Balkanlar’da da öyledir.

Pek çok arkadaşım Cumhuriyet Halk Partisi’nin Balkan Masası ve Bulgaristan seçimleriyle ilgili görüşlerimi de sordu. Birincisi, Balkan Masası’nı iyi ki kurmuşuz. Aslan gibi çalışkan bir Belediye Başkanı Görkem Duman tarafından koordine edildi. Çok değerli arkadaşlarım orada görev yaptı ve Balkan Masası artık yine devam edecek.”

Parti Meclis Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel “Balkan ve Rumeli camiasının kırmızı çizgileri başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimiz, vatanın bütünlüğü ve ay yıldızlı bayrağımızdır. Bunlar aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi’nin de kırmızı çizgileridir” diye konuştu.

Görkem Duman: "Balkan göçmenliği bir onurlu yaşam mücadelesidir"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman kendisinin de Selanik muhaciri bir aileye mensup olduğuna değinerek “Balkan göçmenliği sadece bir göç hikayesi değildir. Aynı zamanda eşit yurttaşlık ve onurlu yaşam mücadelesidir. Belediye Başkanı olarak göreve başladığımız ilk günden itibaren,

Buca ile Balkanlar arasındaki o kadim kökleri daha da sağlamlaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Balkan coğrafyasında attığımız her adımda, kurduğumuz her temasta bu bağı daha da yukarı taşıyoruz. Bunlardan birkaçına örnek vermek istiyorum.

Kuzey Makedonya'dan Pirlepe, Konçe, Usturumca, Berova, Jipa Belediyeleri, Sırbistan’dan Turin Belediyesi, Gagauz Yeri Lunga Belediyesi, Karadağ’dan Rozaje Belediyesi, Bulgaristan’dan Rudozem Belediyesi, Kosova’dan İpek Belediyesi ile dostluk köprüleri kurduk, kardeş belediye protokolü imzaladık” dedi.

CHP İl Başkanı Çağatay Güç ise; “Atatürk’ün evlatları olarak bu baskılara karşı mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz” diye ekledi.