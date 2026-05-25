CHP'ye yönelik verilen 'mutlak butlan' kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararının ardından partinin başına Kemal Kılıçdaroğlu gelirken, Türkiye siyasetindeki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Mutlak butlan kararının ardından, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşıma imza atıldı.

'Yüzüklerin Efendisi' alıntılı paylaşım!

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları tarafından dikkat çeken bir paylaşıma imza atıldı "Yüzüklerin Efendisi" temalı destek paylaşımı yapılırken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Özgür Özel'in yan yana olduğu bir afişe yer verildi.

Paylaşımda ayrıca; "Cüceler ve elfler de birbirini sevmezdi ama Sauron'a karşı birleştiler. Çünkü bazı tehditler rekabetten büyüktür" notuna da yer verildi.

