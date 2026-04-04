Dizide Serhat'ın eşi Berrak'ın yıllardır sakladığı evlilik dışı çocuğu olan Kader, hikayenin en can alıcı noktalarından birini oluşturuyor. Bu zorlu karakteri doğal ve inandırıcı bir oyunculukla canlandıran Yade Arayıcı, kısa sürede izleyicinin gönlünde taht kurdu.

Yade Arayıcı kimdir?

Yade Arayıcı, 2017 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarından itibaren kamera karşısına geçen Arayıcı, oyunculuk serüvenine reklam filmleriyle başladı. Setlerde edindiği deneyim sayesinde erken yaşta profesyonel bir duruş sergilemeyi başardı.

Yade Arayıcı hangi dizilerde oynadı?

Genç oyuncunun ilk önemli televizyon deneyimi Bir Gece Masalı dizisinde gerçekleşti. Bu yapımda Burcu Yazgı Coşkun'un canlandırdığı Canfeza karakterinin çocukluk halini oynayarak dikkatleri üzerine çekti. Ardından Güller ve Günahlar dizisinde Kader rolüyle çok daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Güller ve Günahlar dizisi neyi konu alıyor?

Güller ve Günahlar, 11 Ekim 2025'ten bu yana her cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor. NGM yapımı olan dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik oturuyor. Yapım, hayatını dürüstlük ve aile sevgisi üzerine kuran başarılı iş insanı Serhat'ın (Murat Yıldırım) eşinin yıllardır gizlediği büyük bir sırrı öğrenmesiyle başlayan fırtınalı süreci anlatıyor. Serhat'ın yolunun cesur ve dobra Zeynep (Cemre Baysel) ile kesişmesi, her iki karakterin hayatında köklü değişimlere yol açıyor.

Güller ve Günahlar oyuncu kadrosunda kimler var?

Dizinin geniş kadrosunda Murat Yıldırım (Serhat), Cemre Baysel (Zeynep), Oya Unustası (Berrak), Serdar Orçin (Cihan), Gülenay Kalkan (Sevim), Emel Çölgeçen (Refika), Aleyna Solaker (Azra), Ahmet Saraçoğlu (Arif) ve Yade Arayıcı (Kader) gibi isimler yer alıyor.

Güller ve Günahlar hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?

Güller ve Günahlar, her hafta cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Yapım şu ana kadar 22 bölüme ulaştı ve reyting yarışında güçlü bir performans sergiliyor.