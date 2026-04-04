Satış rakamlarıyla Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobilleri arasındaki yerini koruyan Togg, Nisan 2026 itibarıyla 4.440 adetlik satış performansıyla dikkat çekiyor. Marka, uygun vade ve düşük faiz seçenekleriyle araç sahibi olmak isteyenlere önemli fırsatlar sağlıyor.

Togg aracın tamamına kredi kimlere veriliyor?

Togg, filo alımlarında yüzde 100'e kadar kredi kullanma imkanı sunuyor. Özellikle T10F V2 modeli için 2 milyon 475 bin liraya kadar kredi çekilebiliyor. Bu da aracın tam bedelinin krediyle karşılanabildiği anlamına geliyor. Ancak bu seçenek yalnızca filo müşterilerine açık.

Aracın tamamına kredi çekilirse aylık taksit ne kadar olur?

T10F V2 için 2 milyon 475 bin liralık kredi, 48 ay vade ve yüzde 3,08 faiz oranıyla kullanıldığında aylık ödeme 102 bin 227 lira tutuyor. Toplam geri ödeme tutarı ise yaklaşık 4 milyon 906 bin lira olarak hesaplanıyor.

Bireysel müşteriler aracın tamamına kredi çekebilir mi?

Hayır. Bireysel kullanıcılar için aracın tamamını karşılayacak kredi seçeneği şu an bulunmuyor. Bireysel alıcılar yalnızca belirli limitler dahilinde sıfır faizli kredi kullanabiliyor.

Togg sıfır faizli kredi kampanyası nasıl?

Togg'un güncel sıfır faizli kredi kampanyası model bazında şöyle:

T10X V2: 500 bin TL kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 41.667 TL taksit

T10F V2 ve T10F 4More: 750 bin TL kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 62.500 TL taksit

T10X 4More: 750 bin TL kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 62.500 TL taksit

Togg mart ayında ne kadar sattı?

Togg, T10X ve T10F modelleriyle Nisan 2026'da toplam 4.440 adet satış gerçekleştirerek yerli üretici olarak en çok satan marka konumunu korudu.