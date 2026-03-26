Xiaomi Desktop Speaker Pro Set, bütçe dostu fiyatına rağmen ciddi bir ses deneyimi vaat ediyor. Masaüstü hoparlör ve kablosuz subwooferden oluşan set, özellikle bilgisayar kullanıcıları ve müzik tutkunları için cazip bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Xiaomi Desktop Speaker Pro Set özellikleri neler?

Desktop Speaker Pro Set, dört adet hoparlör sürücüsüyle donatılmış durumda. Bu sürücüler 53 derece yukarı doğru eğimli konumlandırılarak, sesin mekânda maksimum düzeyde yayılması hedeflenmiş. Böylece masabaşı kullanımda bile geniş bir ses sahası oluşturuluyor.

Setin en dikkat çekici parçası ise kablosuz subwoofer. İçinde 96 mm çapında bir sürücü barındıran subwoofer, 2,4 GHz kablosuz bağlantıyla çalışarak gecikmeyi minimuma indiriyor. Derin ve güçlü bas sesleri, özellikle film izleme ve oyun deneyiminde fark yaratacak nitelikte.

Bağlantı seçenekleri ve fiyat bilgisi

Xiaomi Desktop Speaker Pro Set, bağlantı konusunda oldukça esnek bir yapı sunuyor. Cihaz 3,5 mm kulaklık girişi, USB Type-C ve Bluetooth 5.3 desteğiyle geliyor. Ayrıca ayrı bir 3,5 mm mikrofon girişi de mevcut; bu sayede oyun ve toplantı sırasında ek bir mikrofon bağlamak mümkün.

Singapur'da 139 SGD (yaklaşık 109 dolar) etiketiyle raflardaki yerini alan set, Avrupa'da 115 euro civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Bu fiyat, Xiaomi'nin aynı kategorideki standart masaüstü hoparlöründen yaklaşık 55 dolar daha pahalı ancak Soundbar Pro 2.1ch modeline kıyasla 70 dolar daha uygun.

Rakiplerine karşı avantajı ne?

Xiaomi, ses ürünlerinde fiyat-performans dengesini yakalamayı sürdürüyor. Desktop Speaker Pro Set, kablosuz subwoofer dahil 100 dolar bandında sunulmasıyla bu segmentteki pek çok rakibine ciddi bir meydan okuyor. Özellikle masaüstü bilgisayar kullanıcıları ve ev ofis kurulumları için uygun fiyatlı ama kaliteli bir ses çözümü arayanlar için güçlü bir seçenek olarak değerlendiriliyor.