Her iki model de markanın imzası haline gelen şeffaf tasarım anlayışını farklı bir boyuta taşıyor. Nothing Phone (4a) arka yüzeyinde 63 mini LED'den oluşan 7 parçalı Glyph Bar yapısını kullanırken, Phone (4a) Pro ise 137 adet mini LED'den meydana gelen Glyph Matrix adlı yuvarlak piksel tabanlı bir gösterge alanıyla dikkat çekiyor.

Nothing Phone (4a) özellikleri neler?

Nothing Phone (4a), 6,78 inçlik 30-120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla geliyor. Cihazın kalbi Snapdragon 7 Gen 4 işlemci ve enerji kaynağı 50W hızlı şarj destekli 5.400 mAh kapasiteli batarya. Ön tarafta 32 MP çözünürlüğünde selfie kamerası yer alıyor.

Arka kamera sistemi üç sensörden oluşuyor: 50 MP geniş açı (Samsung GN9), 50 MP 3,5x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto (Samsung JN5, 70x'e kadar dijital zoom) ve 8 MP ultra geniş açı (Sony IMX355). Corning Gorilla Glass 7i cam koruması ve ekrana entegre optik parmak izi okuyucu da standart donanımlar arasında.

Nothing Phone (4a) Pro farkları neler?

Pro model, 6,83 inçlik 30-144 Hz AMOLED ekranıyla kardeşinden ayrılıyor. Metal unibody çerçeve ve IP65 toz/su dayanıklılık sertifikası, cihazın yapı kalitesini bir üst seviyeye taşıyor. İşlemci ve batarya tarafında standart modelle aynı altyapıyı kullanan Pro'nun asıl farkı kamera tarafında ortaya çıkıyor.

Ana kamerada Sony LYT700C sensörü tercih edilirken, periskop telefoto lens 140x'e kadar dijital/hibrit yakınlaştırma kapasitesine ulaşıyor. Bu özellik, Phone (4a) Pro'yu orta segmentte zoom performansı açısından öne çıkan modellerden biri yapıyor. Ultra geniş açı ve selfie kameraları ise standart modelle aynı donanımı paylaşıyor.

Avrupa'da 256 GB versiyonun 500 Euro seviyesinde fiyatlandırıldığı Nothing Phone (4a) Pro, Türkiye fiyatının resmi satış başladığında netleşmesi bekleniyor.