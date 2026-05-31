Telegram Wear OS uygulaması, beklenenin aksine büyük bir gösterişle değil, sessiz sedasız yayınlandı. Yeni sürüm, bileğinizdeki saatten telefon deneyimine oldukça yakın, neredeyse tam teşekküllü bir kullanım sunmayı hedefliyor.

Telegram Wear OS uygulamasını kimler kullanabilir?

Şimdilik herkes için açık değil. Uygulama, yalnızca Google Play Store üzerindeki Telegram beta programına kayıtlı kullanıcıların erişimine sunuldu. Yani Galaxy Watch ve diğer Wear OS saatlere sahip olup beta programına dahil olanlar, resmi sürümü hemen yükleyebiliyor. Beta dışındaki kullanıcılar ise biraz daha sabretmek zorunda; çünkü uygulamanın önümüzdeki dönemde daha geniş bir kitleye açılması bekleniyor. Telegram, 2021'de Wear OS'tan ayrıldığından beri platformda en çok eksikliği hissedilen mesajlaşma uygulamalarından biriydi. Saat üzerinden hızlıca mesaj okuyup yanıtlamak isteyen kullanıcılar, bu boşluğu uzun süre üçüncü taraf uygulamalarla doldurmaya çalıştı. Bu yüzden resmi uygulamanın geri dönüşü, akıllı saat kullanıcıları arasında kısa sürede konuşulmaya başlandı.

Telegram Wear OS uygulaması hangi özellikleri sunuyor?

En önemli artısı, telefon sürümüne çok benzeyen bir arayüze sahip olması. Hatta bağlı telefonunuzdaki sohbet arka planları bile saate aktarılıyor. Ekranın en üstünde sohbetin profil fotoğrafı, kişi ya da grup adı ve canlı saat görünüyor. Gruplar ve topluluklar tam olarak destekleniyor; katmanlı mesaj kartları sayesinde minik ekranda mesajları okumak da kolaylaşıyor. Arayüz, akıllı saatlerin dairesel ekranına uyacak şekilde görsel olarak ayarlandı. Belki de en kullanışlı detay, sohbetin alt tarafında beliren yarı saydam "Telefonda Aç" kısayolu. Bu butona dokunduğunuzda aynı sohbet anında telefonunuzda açılıyor, böylece uzun yazışmaları kolayca büyük ekrana taşıyabiliyorsunuz. Kısacası Telegram, akıllı saati yalnızca bildirim aracı olmaktan çıkarıp gerçek bir mesajlaşma ekranına dönüştürmeyi amaçlıyor.