Tesla Model Y tavan güneşliği, ilk olarak Çin pazarında satışa sunulacak. Şirketin bu kategorideki ilk resmi çözümü olan ürün, uzun süredir üçüncü parti seçeneklere mahkum kalan kullanıcılar için güzel bir haber.

Tesla Model Y tavan güneşliği ne işe yarıyor?

Model Y'nin en bilinen özelliklerinden biri, baştan sona uzanan devasa cam tavanı. Bu tasarım ferah bir his verse de, özellikle sıcak günlerde araç içini fazlasıyla ısıtabiliyor. İşte yeni güneşlik tam da bu sorunu çözmek için geliyor; cam tavanı tamamen kapatarak içeriye giren güneş ışığını engelliyor. Ürünün en güzel yanı ise kullanım kolaylığı. Manuel olarak açılıp kapanan güneşlik, herhangi bir özel montaj ya da alet gerektirmiyor. Yani isteyen herkes dakikalar içinde kendi aracına takabiliyor. Videoda da görüldüğü üzere mekanizma oldukça basit ve pratik çalışıyor. Cam tavanı kapatmak yalnızca konfor değil, aynı zamanda klimanın daha az yorulması yani daha düşük enerji tüketimi anlamına da gelebiliyor. Sıcak iklimlerde yaşayan Model Y kullanıcıları için bu, küçük ama etkili bir dokunuş.

Model Y tavan güneşliği ne kadar, ne zaman satışa çıkıyor?

Fiyat tarafına gelince, Tesla bu güneşlik için Çin'de 1.499 yuan, yani yaklaşık 236 dolarlık bir etiket belirledi. Resmi satışın ise 4 Haziran'da başlayacağı aktarılıyor. Şimdilik ürün yalnızca Çin pazarına özel; ancak benzer aksesuarların zamanla diğer ülkelere de açılması ihtimal dahilinde. Nitekim sosyal medyada pek çok Tesla sahibi, bu güneşliğin küresel çapta satışa sunulmasını şimdiden istemeye başladı. Üçüncü parti çözümlere kıyasla resmi bir ürünün gelmesi, hem uyum hem de güven açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Sonuçta üreticinin kendi geliştirdiği bir aksesuar, araca tam oturması ve garanti kapsamı bakımından çoğu kullanıcı için daha cazip duruyor.