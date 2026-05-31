Apple'ın yeni Beats kablosuz kulaklığı, Yamal'ın Instagram'da paylaştığı kareler sayesinde ortaya çıktı. Genç yıldız, kulaklıkla ilgili tek kelime etmese de fotoğraflarda ürün oldukça net görünüyordu.

Yeni Beats kablosuz kulaklığı kim gösterdi?

Paylaşımları takip edenler, kulaklığın kafa üstü (over-ear) bir tasarıma sahip olduğunu hemen fark etti. Yamal, ürünün pembe renkli versiyonunu sergiledi; hatta paylaşımına kısa bir video da ekledi. Yani kulaklık, henüz hiçbir resmi etkinlikte tanıtılmadan milyonlarca takipçinin önüne çıktı. Bu tür "kazara" sızıntılar son yıllarda sık görülüyor; özellikle Apple'ın ürünlerini ünlü isimlere erkenden ulaştırması, zaman zaman bu tip görüntülerin önceden yayılmasına yol açıyor. Milyonlarca takipçisi olan Yamal gibi isimler söz konusu olunca, tek bir gönderi bile ürünü dünya gündemine taşımaya yetiyor. Üstelik bu erken görüntüler, çoğu zaman markanın işine de yarıyor; çünkü resmi tanıtımdan önce ciddi bir merak dalgası oluşuyor. Yamal'ın paylaşımı da kısa sürede teknoloji gündeminin merkezine oturdu.

Yeni Beats kulaklığın adı ne olacak?

Şimdilik kulaklığın teknik özelliklerine dair elimizde net bir bilgi yok. Batarya ömrü, ses teknolojisi ya da fiyat gibi başlıklar tamamen belirsiz. Modelin "Beats Studio Pro" adıyla raflara çıkması ihtimal dahilinde, ancak Apple'ın tamamen yeni bir isim tercih etmesi de mümkün. Beats markası bilindiği gibi uzun süredir Apple çatısı altında bulunuyor ve Studio, Solo ile Powerbeats gibi farklı serilerle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Kafa üstü tasarımıyla görünen bu yeni model de büyük olasılıkla Studio ailesinin yanında konumlanacak. Renk seçeneklerinin pembeyle sınırlı kalmayacağını, tanıtımla birlikte farklı tonların da geleceğini tahmin etmek zor değil. Resmi tanıtımın ne zaman yapılacağı belli olmasa da, bu erken görüntüler markanın yeni bir kulaklıkla geri döneceğini şimdiden gösteriyor.