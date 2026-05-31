ATX12VO V3 güç kaynağı standardı, X platformunda paylaşılan sunum slaytları üzerinden gündeme geldi. İlk olarak 2020'de duyurulan, 2022'de V2 ile geliştirilen standardın bu üçüncü adımı, modern sistemler için hazırlanan birkaç yeni özellik içeriyor.

ATX12VO V3 ile güç kaynaklarında neler değişiyor?

En önemli yenilik, yeni bir 8 pinli konnektörün gelmesi. Bu konnektör, eski "standby" (bekleme) hattının yerini alıyor; böylece boşa giden enerji azaltılırken PSU mimarisi de sadeleşiyor. Hatırlatmak gerekirse ATX12VO, adından da anlaşılacağı gibi tek bir 12 volt hattı üzerine kurulu bir tasarım; 3.3 ve 5 volt dönüşümleri ise anakart tarafına bırakılıyor. Bu mantık V3 ile birlikte daha da rafine hale geliyor. Bir diğer kritik değişiklik ise iki yeni çalışma modu: Düşük Güç (Low Power) ve Yüksek Güç (High Power).

Bu modlar, sistemin o anki ihtiyacına göre güç dağıtımını optimize etmeyi amaçlıyor. Yani bilgisayar boştayken farklı, yük altındayken farklı davranan, çok daha akıllı bir güç yönetimi söz konusu. Standart ayrıca sunucu dünyasından tanıdık olan PMBUS desteğini de masaüstüne taşıyor. Bu sayede anakart konnektörüne dört opsiyonel pin ekleniyor ve güç kaynağı ile anakart arasında doğrudan dijital iletişim kurulabiliyor.

ATX12VO V3 ne kadar verimli olacak?

Sızan kıyaslama verileri, yeni standardın eski çok hatlı ATX güç kaynaklarına kıyasla gözle görülür bir fark yaratacağını gösteriyor. İddialara göre ATX12VO V3, boştayken yüzde 29'a kadar, yük altındayken ise yüzde 12'ye kadar daha verimli çalışıyor. Bu rakamlar hem elektrik faturasına hem de sistem sıcaklıklarına olumlu yansıyabilir. Tabii tüm bunlar henüz sızıntı aşamasında; Intel'in resmi açıklaması ve standardın son hali bazı detayları değiştirebilir. Yine de yönün net olduğu söylenebilir: daha az kablo, daha az israf ve anakartla konuşabilen daha akıllı bir güç kaynağı.