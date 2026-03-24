Meta, App Store üzerinden yayınladığı 26.10.73 numaralı iOS güncellemesiyle bu yeniliği hayata geçirdi. Peki bu değişiklik neden yapıldı ve kullanıcıları neler bekliyor?

WhatsApp çoklu hesap desteğine mi hazırlanıyor?

Yeni tasarımın arkasında çoklu hesap desteği için zemin hazırlama amacı yatıyor. Alt çubukta profil fotoğrafının görünür hale gelmesi, ileride birden fazla hesap arasında hızlıca geçiş yapılmasına olanak tanıyacak. Böylece kullanıcılar tek bir cihaz üzerinden hem kişisel hem de iş hesaplarını uygulamadan çıkış yapmadan yönetebilecek.

Bu özellik özellikle çift hat kullanan kullanıcılar ve işletme sahipleri için büyük kolaylık sağlayacak. Alt çubuktaki profil fotoğrafı sayesinde hangi hesabın aktif olduğu anında anlaşılabiliyor. Aynı yaklaşım, Meta'nın bir diğer popüler platformu Instagram'da uzun süredir kullanılıyor. WhatsApp'ın bu adımı, iki uygulamanın arayüz dilinin birbirine yaklaştığını gösteriyor.

Profil sayfasına kapak fotoğrafı da gelebilir

Sızıntılarıyla tanınan WABetaInfo'nun aktardığı bilgilere göre WhatsApp, profil sayfasına yatay bir kapak fotoğrafı eklenmesi üzerine de testler yürütüyor. Şu an için kullanıcıların bu görseli özelleştirmesine izin verilmiyor ancak ilerleyen güncellemelerde bu kısıtlamanın kaldırılması bekleniyor. Bu özellik, WhatsApp profillerini sosyal medya platformlarına daha yakın bir görünüme kavuşturacak.

Güncellemeyi nasıl alabilirsiniz?

Yeni tasarım değişikliği şu an iOS kullanıcılarına sunuluyor. Güncellemeyi almak için App Store üzerinden WhatsApp'ı en son sürüme yükseltmek yeterli. Android kullanıcıları için aynı değişikliğin ne zaman geleceği henüz netlik kazanmamış olsa da Meta'nın genellikle her iki platformu kısa aralıklarla güncellediği biliniyor. Uygulamayı düzenli olarak güncel tutan kullanıcılar, yeni arayüzü otomatik olarak görecek.

WhatsApp'ın son dönemdeki hızlı güncellemeleri, Meta'nın mesajlaşma platformunu yalnızca bir sohbet aracı olmaktan çıkarıp kapsamlı bir iletişim ve sosyal medya ekosistemine dönüştürme hedefini yansıtıyor. Çoklu hesap desteği, kapak fotoğrafı ve yenilenen profil yapısı gibi özellikler, bu dönüşümün somut adımları olarak öne çıkıyor.