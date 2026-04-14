ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile olası bir anlaşmanın Washington’un belirlediği şartların kabul edilmesine bağlı olduğunu belirterek, sürecin bundan sonraki aşamasında inisiyatifin Tahran’da olduğunu söyledi. Fox News’e konuşan Vance, Pakistan’da yürütülen müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığını ancak İran tarafının süreci yarıda bıraktığını ifade etti. Vance, bunun nedeninin İran heyetinin kendi içinde uzlaşamaması ve nihai karar için Tahran’dan onay alma ihtiyacı olduğunu savundu.

Müzakerelerin devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Vance, “Artık temel mesele, İran’ın ne kadar esnek davranacağı ve bizim için kritik olan şartları kabul edip etmeyeceğidir” değerlendirmesinde bulundu. ABD’nin önceliklerini net şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Vance, İran’dan zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması ve nükleer silah geliştirmeyeceğine dair kesin taahhüt verilmesinin anlaşmanın temel şartları arasında yer aldığını belirtti. Vance, bu koşulların kabul edilmesi halinde iki taraf için de kapsamlı bir anlaşmanın mümkün olabileceğini dile getirdi.

Vance: “Sonraki adım İran’ın, şartlarımız net”

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yürütülen süreçte inisiyatifin artık Tahran’da olduğunu belirterek, ABD’nin şartlarını açık şekilde ortaya koyduğunu vurguladı. Vance, “Masaya önemli tekliflerle geldik. Bundan sonraki adım İran’a bağlı” ifadelerini kullanırken, İran’ın uluslararası sistemde “normal bir ülke” olarak yer alabilmesi için nükleer silah geliştirmemesi ve terör faaliyetlerinden uzak durması gerektiğini söyledi.

Tüm zorluklara rağmen kapsamlı bir anlaşmanın mümkün olduğunu dile getiren Vance, sürecin İran’ın atacağı adımlara bağlı olduğunu yineledi. Ayrıca Tahran’a Hürmüz Boğazı’nı açma çağrısında bulunan Vance, ABD’nin askeri ve ekonomik baskı unsurlarını devrede tuttuğunu ifade etti.