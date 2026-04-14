Karayip Denizi ve Doğu Pasifik’te deniz operasyonlarını sürdüren ABD ordusu, son müdahalenin istihbarat bilgileri doğrultusunda gerçekleştirildiğini bildirdi. Açıklamada, söz konusu teknenin bölgede faaliyet gösteren kaçakçılık ağlarıyla bağlantılı olduğu ve bilinen rotalar üzerinde hareket ettiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Operasyonun, bölgedeki yasa dışı faaliyetleri engellemeye yönelik yürütülen daha geniş kapsamlı güvenlik stratejisinin bir parçası olduğu vurgulanırken, müdahalenin ardından bölgede kontrol ve denetim faaliyetlerinin artırıldığı kaydedildi. Yetkililer, deniz yollarındaki hareketliliğin anlık olarak takip edildiğini ve benzer operasyonların devam edeceğini belirtti.

“Son 48 saatte ölü sayısı 7’ye yükseldi”

Saldırıda hedef alınan teknenin kısa sürede etkisiz hale getirildiği ve operasyonda ABD personelinden herhangi bir kayıp yaşanmadığı da açıklamada yer aldı.

ABD ordusu, bir gün önce yine Doğu Pasifik’te düzenlenen operasyonda iki teknenin hedef alındığını ve en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Son gelişmelerle birlikte bölgede son 48 saat içinde gerçekleştirilen operasyonlarda ölü sayısının en az 7’ye ulaştığı ifade ediliyor.