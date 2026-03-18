Son Mühür- ABD ve İsrail, İran'ın geri adım atmamasının arkasında Rusya'nın parmağı olduğu iddialarını araştırıyor.

ABD'nin köklü gazetelerinden Wall Street Journal ABD-İsrail-İran savaşının ortasında Rusya'nın tarafını İran olarak seçtiğini öne sürmüştü.

Rus uyduları Tahran'ın hizmetinde...



WSJ, Tahran'ın bölgedeki ABD güçlerini hedef alan saldırılarında Rusya'nın istihbarat paylaşımıyla askeri işbirliğini ilerletmesinin etken olduğunu öne sürerek, İran'a saldırılarında Rus uydu görüntüleri ve gelişmiş insansız hava aracı teknolojisi sağladığını savunmuştu.

WSJ'de Rusya'ya yönelik iddialara Kremlin'den yalanlama geldi.



Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Wall Street Journal'ın Rusya'nın İran ile uydu görüntüleri ve geliştirilmiş insansız hava aracı teknolojisini paylaştığı yönündeki haberinin "sahte haber" olduğunu söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı ve adını Destansı Öfke Operasyonu koyduğu savaş üçüncü haftasında karşılıklı saldırılarla devam ediyor.