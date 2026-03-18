Son Mühür- Fidel Castro ve Ernesto Che Guevara'nın öncülüğünde ABD'ye karşı verdiği mücadeleyle tarihte yerini alan Küba, yakıt krizi nedeniyle tarihinin en zor dönemlerinden birine tanık oluyor.

Ülkeyi tam 29 saat boyunca karanlığa mahkum eden elektrik kesintisi, en büyük enerji santralinin devreye girmesinin ardından sona erdi.

Trump'ın tehditleri hız kesmiyor...



ABD Başkanı Donald Trump , Küba'ya petrol satışını kesmenin yanı sıra, Komünist yönetim altındaki ada ülkesine karşı söylemini de sertleştirerek Pazartesi günü ülkeyle istediğini yapabileceğini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, elektrik şebekesinin çökmesinden Küba hükümetini sorumlu tutarak, elektrik kesintilerini "başarısız rejimin beceriksizliğinin bir belirtisi" olarak nitelendirdi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise Washington'a sert bir yanıt vererek, "Küba'ya karşı neredeyse her gün yapılan kamuoyu önündeki tehditleri" eleştirdi.

Bizi teslim alamazlar...



Diaz-Canel, ülke genelinde elektriğin yeniden verilmesinden kısa bir süre sonra Salı gecesi sosyal medyada şunları yazdı:

"Ülkeyi, kaynaklarını, mülklerini ve hatta boğmaya çalıştıkları ekonomiyi ele geçirmeyi amaçlıyorlar ve bu yönde planlar yapıyorlar; böylece bizi teslim olmaya zorlayacaklar."

Akaryakıt fiyatları cep yakıyor...

CNN, Venezuela'dan gelen petrolün kesilmesinin ardından ülkede bir litre benzinin 9 dolara çıktığına işaret ederek, bir depo benzinin 300 dolar gibi dev rakamlara ulaştığını duyurdu.

Küba'da ülke çapında etkili olan son elektrik kesintisinden önce de başkent Havana'da 16 saate varan kesintiler yaşanıyordu.