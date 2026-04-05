Vodafone Türkiye, 1 Nisan itibarıyla 81 il ve 922 ilçede aynı anda 5G sinyali vermeye başladığını duyurdu. Şirket bu adımla dünya genelinde 5G hizmeti sunduğu ülke sayısını 23'e çıkardı. İstanbul'da düzenlenen lansman etkinliğinde Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy, altyapı çalışmaları ve yeni kampanyalar hakkında detaylı bilgi paylaştı.

Vodafone sınırsız 5G internet nasıl alınır?

Vodafone 5G sınırsız internet kampanyasından yararlanmak için şu adımları takip etmek yeterli:

Vodafone Yanımda uygulamasını açın, kampanyalar bölümüne girin ve sınırsız internet paketini etkinleştirin. Paketi aktif ettiğiniz anda bir gün boyunca sınırsız veri kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kampanya şartları neler?

5G Sınırsız İnternet Kampanyası, 1 Nisan - 4 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli. Kampanyadan yararlanabilmek için Vodafone bireysel hattı ve 5G'ye uyumlu bir telefon gerekiyor. Kullanıcılar bu tarih aralığında diledikleri bir günde paketi aktif ederek 24 saat boyunca sınırsız internetten ücretsiz faydalanabiliyor.

Vodafone'dan cihaz kampanyası da var

Vodafone, 5G'nin devreye girmesiyle birlikte cihaz tarafında da önemli bir kampanya başlattı. 30 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında seçili 5G destekli telefon modellerinde yüzde 50'ye varan indirimler uygulanıyor. Şirket bu kampanyayla 200 milyon lirayı aşan cihaz faydası sağlamayı hedefliyor.

Hangi telefonlar 5G destekliyor?

5G hizmetinden faydalanabilmek için uyumlu bir cihaza sahip olmak gerekiyor. Apple'ın iPhone 13 ve üzeri modelleri, Samsung Galaxy S21 ve sonrası seriler ile Xiaomi'nin belirli modelleri 5G desteği sunuyor. Kullanıcılar telefonlarının 5G uyumlu olup olmadığını Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden kontrol edebiliyor.

5G ne gibi avantajlar sağlıyor?

5G teknolojisi, 4.5G'ye kıyasla çok daha yüksek indirme ve yükleme hızları sunuyor. Gecikme süresi milisaniyeler düzeyine indiği için canlı yayın, bulut oyunculuğu ve video konferans gibi uygulamalarda kesintisiz bir deneyim yaşanıyor. Ayrıca aynı anda daha fazla cihazın ağa bağlanabilmesi, akıllı şehir ve nesnelerin interneti gibi alanlarda da büyük kolaylık sağlıyor.