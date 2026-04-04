Ali Avni Bayar'ın ölüm haberi, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla duyuldu. Onu tanıyan pek çok isim, Bayar'ın hizmetlerini ve kişiliğini öven mesajlar paylaştı. Vakıf faaliyetlerine ömrünü adayan Bayar'ın cenazesi bugün Maltepe'den son yolculuğuna uğurlanacak.

Ali Avni Bayar neden vefat etti?

Ali Avni Bayar, kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Vefat haberi, yakın çevresinden yapılan açıklamalarla kamuoyuyla paylaşıldı.

Ali Avni Bayar kimdir?

Ali Avni Bayar, Maltepe'de kurulan Halilulrahman Vakfı'nın ilk kurucularından biri olarak tanınıyor. Aynı zamanda Semerkand Vakfı'nın ilk başkanlığını da yürüten Bayar, hayatını vakıf çalışmalarına ve toplumsal hizmete adayan bir isim olarak biliniyordu.

Cenaze namazı ne zaman, nerede kılınacak?

Ali Avni Bayar'ın cenaze namazı, bugün ikindi namazının ardından Maltepe Merkez Camii'nde kılınacak. Cenazenin namazın ardından defnedileceği bildirildi.

Sevenlerinden taziye mesajları yağdı

Bayar'ın vefatının ardından pek çok tanınmış isim taziye mesajları paylaştı. Kazım Menzil, yaptığı paylaşımda Bayar'ı "dostum, arkadaşım, yoldaşım" diye nitelendirerek rahmet diledi. Mustafa Biber ise Bayar'ın kalp krizi sonucu vefat ettiğini belirterek onun iyi bir Müslüman ve hizmete adanmış bir insan olduğunu vurguladı. Biber ayrıca sevenlerinden 3 İhlas ve 1 Fatiha okumalarını rica etti. Şair ve yazar Serdar Tuncer da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda başsağlığı dileyerek cenazeye katılım çağrısında bulundu.

Kalp krizi, kalp damarlarının aniden tıkanmasıyla ortaya çıkan ve acil müdahale gerektiren ciddi bir sağlık sorunu. En sık görülen belirtiler arasında göğüste baskı hissi, sol kola yayılan ağrı, nefes darlığı, terleme ve baş dönmesi yer alıyor. Uzmanlar, bu belirtilerden herhangi biri yaşandığında vakit kaybetmeden 112'nin aranması gerektiğini vurguluyor.