Vergi Denetim Kurulu (VDK) tarafından bu yıl içinde hayata geçirilmesi planlanan Bilinç Platformu, vergi dünyasında kartları yeniden dağıtıyor. Yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileriyle donatılan bu web uygulaması sayesinde, mükellefler artık cezai işlemlerle karşılaşmadan önce kendi vergisel açıklarını ve hata paylarını dijital ortamda görecek. Sistemle birlikte aratılan "vergi risk puanı hesaplama", "sahte belge karşı taraf riski" ve "Bakan Mehmet Şimşek vergi açıklaması" gibi başlıklar internette şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

BİLİNÇ PLATFORMU NEDİR VE VERGİ RİSK SKORU NASIL HESAPLANIR?

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin denetim çemberine girmeden önce kendi durumlarını analiz edebileceği Bilinç Platformu'nu devreye alıyor. Yapay zeka tabanlı bu sistem, ilk etapta 150'den fazla kurala dayalı analiz ve özel makine öğrenmesi senaryolarını çalıştırıyor. Platform üzerinden sisteme giren mükellefler, vergisel risklerini sayısal skorlar ve puanlar halinde net bir şekilde görüyor. Yüksek risk tespit edilen durumlarda ise sistem otomatik olarak bir rehberlik mekanizması çalıştırarak kullanıcıyı yönlendiriyor.

KARŞI TARAF RİSKİ NEDİR VE SAHTE BELGE KULLANIMI NASIL TAKİP EDİLECEK?

Yeni dijital katmanın en dikkat çekici özelliklerinden birini, ticari ilişkilerden doğan "karşı taraf riski" oluşturuyor. Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi ile entegre çalışacak platform, mükelleflerin sadece kendi kayıtlarını değil, iş yaptıkları firmaların ve kişilerin güvenilirliğini de denetleyecek. Böylece ticaret yapılan karşı tarafın sahte belge kullanımı veya kayıt dışı işlem riski barındırıp barındırmadıgı doğrudan ekrana yansıyacak. Bu sayede dürüst esnaf ve şirketler, bilmeden dahil olabilecekleri vergi suçlarından önceden korunmuş olacak.

VERGİDE İKAZ DENETİMİ DÖNEMİ: VERGİ MÜFETTİŞLERİ REHBERLİK Mİ EDECEK?

Bilinç Platformu, geleneksel ceza odaklı denetim anlayışını kökten değiştirerek "ikaz denetimi" modeline geçişi sağlıyor. Klasik inceleme süreçlerinin aksine, mükelleflerin bilmesinde fayda görülen finansal ve vergisel durumlar için önceden dijital uyarılar gönderiliyor. Üstelik sistem üzerinden talepte bulunan mükelleflerin süreçlerini kolaylaştırmak ve onlara doğru yolu göstermek adına vergi müfettişleri rehberlik göreviyle sahaya çıkabiliyor. Bu adımla VDK'nın tüm gözetim programları büyük oranda dijital dünyaya taşınmış oluyor.

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK YENİ VERGİ SİSTEMİ HAKKINDA NE DEDİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni sistemin temel felsefesini "denetim sonrası müdahale yerine denetim öncesi bilinçlendirme" olarak tanımladı. Mükelleflerin haklarını korumayı ve vergi bilincini artırmayı hedeflediklerini belirten Bakan Şimşek, bu uygulamanın şeffaflığı en üst seviyeye çıkaracağını ifade etti. Yeni dönemin hem denetim maliyetlerini düşüreceğini hem de bürokrasiyi azaltarak daha hızlı, erişilebilir ve çözüm odaklı bir mali yapı kuracağını vurguladı.