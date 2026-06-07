Yılın ilk yarısının bitmesine sayılı günler kala, SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı cebine girecek yeni maaş tutarına çevrildi. TÜİK'in mayıs ayında enflasyonu aylık bazda yüzde 1,71 olarak duyurmasıyla, milyonların gelirini doğrudan etkileyecek 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Şimdi tüm kesimler haziran ayı verisinin açıklanmasını ve 6 aylık kesin zammın belli olmasını bekliyor. Vatandaşlar arama motorlarında memur maaş hesaplama detaylarını sorgularken, SGK emekli zammı tablosunu da yakından inceliyor. Peki, toplu sözleşme şartları ve enflasyon verileri ışığında yeni maaşlar hangi seviyeye çıkacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

TÜİK'in mayıs ayı rakamlarını ilan etmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zamma yön veren beşinci veri de gün yüzüne çıktı. Hesaplamalara göre 5 aylık süreçte emekliler yüzde 16,6 oranında bir maaş artışını şimdiden cebine koydu. Yılda iki kez, ocak ve temmuz dönemlerinde maaş artışı alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon rakamları kesin sonucu verecek. Memur ve memur emeklilerinin dört aylık enflasyon farkı ise daha önce yüzde 5,04 olarak kayıtlara geçmişti.

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ MAAŞI İÇİN 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Emeklilerin ve memurların kesinleşmiş temmuz zammı, temmuz ayının başında açıklanacak haziran ayı enflasyon verileriyle tam olarak netleşecek. Ekonomi uzmanları, ilk 6 aylık enflasyon rakamının yüzde 18 ile yüzde 20 bandında bir noktada tamamlanmasını öngörüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA NE KADAR OLACAK?

Mevcut düzenlemeye göre en düşük emekli maaşı sınırı 20 bin lira seviyesinde uygulanıyor. Bu taban aylığın temmuz ayında hangi rakama yükseleceği, 6 aylık enflasyon verilerinin kesinleşmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelecek yeni bir yasa teklifiyle karara bağlanacak. Yüzde 16,60'lık garantileşen 5 aylık artışa göre kök maaşı 22 bin lira olan bir emeklinin aylığı 25 bin 652 liraya, 25 bin lira alan bir emeklinin aylığı 29 bin 150 liraya, 30 bin lira alan bir emeklinin aylığı ise 34 bin 980 liraya ulaştı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Mayıs ayı enflasyonunun sisteme dahil edilmesiyle birlikte, memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı şu an için yüzde 12,4 seviyesine çıktı. 8. Dönem Toplu Sözleşme kuralları gereği memur emeklileri yılın ikinci altı ayı için yüzde 7'lik standart bir zam alıyor. Enflasyon farkının oluşması için ise ilk yarıdaki yüzde 11'lik barajın aşılması gerekiyor. Mayıs itibarıyla bu baraj aşıldığı için memur ve memur emeklileri yüzde 7'lik sözleşme zammının üzerine oluşan enflasyon farkını da ekleyecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?

Mevcut enflasyon gidişatına göre, yılın ilk yarısında toplam enflasyonun yüzde 18 gelmesi halinde memur zammı yüzde 13,75'i, yüzde 19 gelmesi durumunda yüzde 14,71'i, yüzde 20 çıkması halinde ise yüzde 15,68'i bulacak. Güncel tabloda aile yardımı ödeneğiyle birlikte en düşük memur maaşı 61 bin 890 lira olarak ödeniyor. En düşük memur emekli aylığının ise beklenen artışlarla birlikte 22 bin 671 lira seviyesinden 27 bin 772 liraya kadar yükselmesi bekleniyor.