Akaryakıt fiyatlarında son haftalarda gündeme gelen artışlar sonrasında motorin grubunda bir zammın daha kapıda olduğu öne sürüldü. Sektör kaynaklarından gelen bilgiler çerçevesinde, motorinin litre satış fiyatına 3,50 TL zam yapılacağı iddia edildi. Beklenen fiyat artışının, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 00.01'den itibaren pompaya yansıyacağı öne sürüldü.

Fiyatlar yeniden mi yükselecek!

Beklenen artışın yürürlüğe girmesi durumunda motorin fiyatları şehirler ve dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklarla vatandaşı karşısına çıkacak. Zamla birlikte özellikle son dönemde akaryakıt fiyat artışlarına bir yenisi daha eklenecek.

Nasıl belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatlarının hesaplanmasında; uluslararası petrol ürünleri fiyatları, Brent petrolün seyri, döviz kuru ve rafineri maliyetlerindeki değişimler baz alınıyor. Bu unsurlarda meydana gelen hareketlilik, dağıtım şirketlerinin fiyatlarına yansırken pompa satış fiyatlarında da artış ya da indirim olarak gündeme geliyor.