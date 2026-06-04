Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Yaz sıcaklarının yüzünü göstermesiyle birlikte Bayraklı Belediyesi sokaklarda teyakkuza geçti. İlçe genelinde sivrisinek ve haşere kabusunun önüne geçmek isteyen belediye ekipleri, kapsamlı bir ilaçlama operasyonu başlattı. 25 mahallenin tamamını kapsayan bu harekatla, vatandaşların huzurlu bir yaz geçirmesi hedefleniyor. Ekipler kesintisiz sahada.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen bu yoğun mesai, sadece ana caddelerle sınırlı kalmıyor. Parklar, yeşil alanlar, dere yatakları ve haşerelerin en çok konuşlandığı çöp konteynerleri köşe bucak ilaçlanıyor. Rutin programın dışına da çıkılıyor. Mahallelilerden gelen anlık şikayet ve talepler doğrultusunda nokta atışı müdahaleler de yapılıyor.

Doğaya dost, haşereye karşı etkin mücadele

Belediyenin bu hummalı çalışmasında en çok dikkat ettiği konuların başında ise toplum sağlığı geliyor. Kimyasal mücadele yürütülürken çevre dengesini bozmamak temel amaç.

Kullanılan ilaçların insan sağlığına ve evcil hayvanlara zarar vermeyen, dünya standartlarında onaylı ürünlerden seçildiğini belirten yetkililer, sulak alanlarda da özel bir hassasiyet gösteriyor. Hedef, sivrisinekler henüz larva evresindeyken üremelerini durdurmak. Böylece sorun daha kaynağında kurutuluyor.

"Vatandaşlarımızın sağlığı önceliğimiz"

Saha çalışmalarını yakından takip eden Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, temiz ve yaşanabilir bir çevre yaratmanın yerel yönetimin asli görevi olduğunu hatırlattı. Önal, ilçedeki yaz mesaisini şu sözlerle özetledi:

“Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir çevrede yaşamaları önceliklerimiz arasında yer alıyor. Ekiplerimiz, belirlenen program doğrultusunda ilçemizin tüm mahallelerinde düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.”

Kritik üreme noktalarında periyodik olarak tekrarlanacak olan ilaçlama faaliyetleri, yaz mevsimi boyunca hız kesmeden devam edecek. Bayraklı sakinleri, bu sayede haşere derdi olmadan rahat bir nefes alacak.

