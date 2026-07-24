Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçmiş yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi’nde Bayraklı ilçe başkanlığı yapan ve İzmir siyasetinde Tuncay Özkan’a yakınlığıyla bilinen CHP’nin önemli isimlerinden Cemalettin Alper, yayınladığı açıklamasında partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Cemalettin Alper: Hiçbir makam hesabı yapmadan, inandığım değerlerin peşinden yürüdüm

Örgüt iradesinin giderek etkisizleştirilmesinden dolayı 1999 yılından beri üyesi olduğu partisinden istifa ettiğini açıklayan Cemalettin Alper, bu kararı paylaşırken ciddi üzüntü yaşadığını kaydederek, “1999 yılında ilk adımımı attığım; il yöneticiliği, ilçe yöneticiliği ve üç dönem ilçe başkanlığı yapma onurunu yaşadığım baba ocağım Cumhuriyet Halk Partisi’nden, hayatımın en zor kararlarından birini sizinle paylaşmanın üzüntüsünü yaşıyorum.

Bu parti benim için hiçbir zaman yalnızca bir siyasi kimlik, bir rozet ya da bir görev makamı olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi; gençliğim, emeğim, mücadelem, sevincim, üzüntüm ve hayatımın önemli bir bölümü oldu. Yıllar boyunca partimizin iktidarı, halkımızın özgürlüğü, ülkemizin demokrasiye, hukuka ve adalete kavuşması için mücadele ettim. Hiçbir kişisel beklenti taşımadan, hiçbir makam hesabı yapmadan, inandığım değerlerin peşinden yürüdüm.

Ancak bugün geldiğimiz noktada, içinde bulunduğumuz yapının Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihsel mücadele ruhundan giderek uzaklaştığını üzülerek görüyorum. Hak, hukuk ve adalet için çıktığımız yürüyüşün kararlılıkla sürdürüleceğine dair inancımın sarsılması; alınan kararlar, sergilenen tutumlar ve örgüt iradesinin giderek etkisizleştirilmesi, bu kararı almamda belirleyici olmuştur” dedi.

“Bu istifa bir tükenişin veya bir sonun ilanı değildir”

Son olarak, istifa gerekçesinin şahsi bir mesele olmadığını ve ilkesel bir duruş olduğunu vurgulayan Alper, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermiş, ömrünü bu mücadeleye adamış yol arkadaşlarımın sesinin duyulmadığı; emeğin, sadakatin ve örgüt hukukunun hak ettiği değeri görmediği bir siyasi anlayışın içerisinde bulunmayı vicdanen kabul edemiyorum.

Bu nedenle; çeyrek asırdır büyük bir aidiyetle emek verdiğim, her kademesinde alın teri döktüğüm baba ocağım Cumhuriyet Halk Partisi’nden, siyasi hayatımın en zor ve en ağır kararı olan bu ayrılığın sebebi, şahsi bir beklenti değil, tamamen ilkesel bir duruştur. Fakat herkesin bilmesini isterim ki; bu istifa bir tükenişin veya bir sonun ilanı değildir. Aksine, inandığım doğrular uğruna vereceğim mücadelenin, yepyeni ve tertemiz bir başlangıcının ilk adımıdır. Hak, hukuk ve adalet arayışım; hiçbir unvan ve makama bağlı kalmaksızın, bir yurttaş ve bir vatan sevdalısı olarak, dünden daha büyük bir inanç ve kararlılıkla devam edecektir”