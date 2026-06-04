Son Mühür- Balçova’da 1970’li yıllardan bu yana kronikleşen tapusuz arsa mağduriyeti yeniden siyasetin gündeminde. AK Parti Balçova İlçe Başkanı Halit Aydın Kayacan, vatandaşların ödeme belgelerinin resmi arşivlerde olmasına rağmen sorunun sümen altı edildiğini savundu. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’e seslenen Kayacan, "Tapulu arsa mağduriyetini çözen irade, tapusuz arsa mağdurları söz konusu olunca nerede?" diye sordu.

Sorunun yeni olmadığını ve kamu kurumlarının uzun yıllardır bilgisi dahilinde bulunduğunu belirten Kayacan, “Elimizdeki resmi belgeler, vatandaşlarımızın 1970’li yıllarda Balçova Belediyesi’nden arsa satın almak amacıyla belediyenin hesaplarına para yatırdıklarını, ancak çeşitli nedenlerle tapularına kavuşamadıklarını açıkça ortaya koymaktadır.

Bu durum, dönemin Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya imzalı 26.09.2008 tarihli resmi yazıyla da teyit edilmiştir.Bugün tartışılması gereken konu vatandaşlarımızın hak sahibi olup olmadığı değildir. Çünkü belediyenin kendi kayıtları, vatandaşların ödeme yaptığını ve mağduriyetin varlığını açıkça ortaya koymaktadır. Asıl soru, yaklaşık yarım asırdır bilinen bu sorunun neden hala çözülemediğidir.” dedi.

Kayıp herhangi bir dosaynın olmadığından bahseden Kayacan, bu mağduriyetin neden çözülemediğinin cevabının kamuoyuna verilmesi gerektiğini savundu.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde "tapulu" arsa mağdurları için yaptığı açıklamaları hatırlatan Kayacan, yerel yönetimi samimiyete davet ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sayın Başkan, tapulu arsa mağdurlarının sorunlarının devletle iş birliği ve ortak akıl anlayışıyla çözüldüğünü ifade ederek bu yöntemi övgüyle anlatmıştır. Ancak aynı anlayışla tapusuz arsa mağdurlarının sorununu gündeme getiren önergemiz Balçova Belediye Meclisi’nde reddedilmiştir.

Bu durum, söylem ile uygulama arasında açık bir çelişki oluşturmaktadır. Eğer ortak akıl ve iş birliği doğru yöntemse, bu anlayış tapusuz arsa mağdurları için neden işletilmemektedir?

Tapulu arsa mağdurlarının sorununu çözebilen irade, tapusuz arsa mağdurlarının sorununu çözmek için neden ortaya konulmamaktadır?

Vatandaşların haklarını ortaya koyan kayıtlar resmî sürece dönüştürülmeli, gerekli yazışmalar yapılmalı ve konu kurumsal olarak takip edilmelidir. Topu taca atmayın, vatandaşı kurumlar arasında dolaştırmayın. Büyükşehir Belediyesi ile gerekli girişimleri başlatın, süreci resmileştirin, vatandaşı hak ettiği hukuki statüye kavuşturun.

Biz AK Parti olarak, daha önce olduğu gibi bu sorunun çözümü için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Gerekirse elimizi de gövdemizi de taşın altına koyarız. Çünkü bu mağduriyetin sona ermesini samimiyetle istiyoruz.

Balçova halkı artık şu sorunun cevabını beklemektedir: Tapulu arsa mağdurlarının sorununu çözebilen irade, konu tapusuz arsa mağdurlarının da sorununu çözmeye geldiğinde nerede?

Balçova Belediyesi bu sorunu neden görmezden gelmektedir? Yoksa İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya gelmekten çekinildiği için mi bu mağduriyetin üzerine kararlılıkla gidilmemektedir?"