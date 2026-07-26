Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’de kamuya ait alanların usulsüz kullanımının önüne geçmek için ekipler sahadaydı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü güçlerini birleştirerek ilçede geniş çaplı bir kaldırım ve yol temizliği operasyonu yaptı.

Atatürk Bulvarı ve çevresinde sıkı denetim

Zabıta ve polis ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma, özellikle yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı ile eski 7020 Sokak çevresinde yoğunlaştı. Büyükşehir Zabıtası’na bağlı Denetim ve Trafik şubeleri, ilçe zabıtası ve emniyet mensupları bölgedeki izinsiz tezgahları ve kaldırımı kapatan işletmeleri tek tek inceledi.

38 tezgah ve malzemeye el konuldu

Yapılan kontrollerde; kaldırımları kapatarak yayaların geçişini zorlaştıran, yollara taşarak trafiği aksatan 38 seyyar satıcı ve esnafa ait malzemeler toplanarak muhafaza altına alındı. Ekiplerin müdahalesiyle birlikte hem kaldırımlar yeniden yayalara kaldı hem de sokaklardaki kargaşanın önüne geçildi.

Denetimler devam edecek

Büyükşehir yetkilileri, şehirde huzuru ve düzeni sağlamak adına bu tür baskın ve denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. Benzer ihlallerin tekrarlanmaması için emniyet ve ilçe belediyeleriyle kurulan iş birliğinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.