Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamındaki altyapı çalışmalarını Bornova ve Buca ilçelerine taşıdı. Yaklaşık 140 kilometrelik hatta yağmur suyu ile kanalizasyon sistemlerini ayırmayı hedefleyen dev projenin dördüncü ve beşinci etapları, düzenlenen halk katılım toplantılarıyla vatandaşlara tanıtıldı.

Konak, Bayraklı ve Karabağlar’da ilk üç etabın inşaat çalışmaları eş zamanlı sürerken, yeni etaplarla birlikte kentin en yoğun nüfuslu bölgelerinde taşkın, yol çökmesi ve kötü koku sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

"İklim krizine karşı dirençli kent altyapısı kuruyoruz"

Bornova Belediyesi Meclis Salonu ile Buca Belediyesi Bucakut Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantılarda projenin detaylarını aktaran İZSU Genel Müdür Vekili Onur Demirci, iklim değişikliğinin getirdiği olumsuzluklara karşı kenti dirençli hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Demirci, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrıştırılmasıyla taşkın riski taşıyan noktaların tek tek güvenli hale getirileceğini söyledi.

Buca Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Benzer de yapılan yatırımların ilçe için kritik önem taşıdığını ifade ederek, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU yönetimine Buca halkı adına teşekkür etti.

5 Ayrı ilçede 140 Kilometrelik altyapı yenilenecek

Projenin ilk üç etabında Konak, Bayraklı ve Karabağlar mahallelerinde eskiyen birleşik sistem hatları sökülerek yağmur suyu ile atık su kanalları birbirinden ayrılıyor. Piyale Kolektörü ve Alsancak Liman Bölgesi gibi kritik noktalardaki çalışmalar devam ederken, yeni etaplarla kapsama alanı daha da genişliyor.

Dördüncü etap kapsamında Bornova’nın Mevlana ve Kazım Dirik mahallelerinde 11,6 kilometre yağmur suyu, 7,5 kilometre atık su hattı inşa edilecek. Beşinci etapta ise Buca’nın 19 mahallesini kapsayan alanda 20,4 kilometre yağmur suyu hattı, 11,7 kilometre atık su hattı, 3,6 kilometre kutu menfez ve 2,5 kilometre drenaj kanalı döşenecek.

Çalışmaların tamamlanmasıyla İzmir, yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısını tamamen ayrıştıran ilk büyükşehirlerden biri olacak.