Son Mühür- İzmir, hafta sonuna kent genelinde etkili olan su kesintileriyle başladı. Şehrin dört bir yanında yaşanan ve 1 ila 6 saat arasında değişen kesinti süreleri vatandaşları zor durumda bırakırken, beklenen duyuru İZSU'dan geldi. İZSU, güncel arıza ve kesinti listesini yayımlayarak etkilenen ilçeleri ve saatleri açıkladı.

25 Temmuz Cumartesi İZSU kesinti listesi

Aliağa (Örnekkent, Yeni Mahalleleri)

Kesinti Süresi: 08:51 - 09:51 (Yaklaşık 1 saat)

Neden: Başka kurumun şebekeye zarar vermesi (İnternet altyapı kazı çalışması sırasında ana boru hattının zarar görmesi)

Bayraklı (Osmangazi Mahallesi)

Kesinti Süresi: 08:15 - 10:15 (Yaklaşık 2 saat)

Neden: Branşman arızası (615/1 Sokak içindeki arıza nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır)

Buca (Atatürk Mahallesi)

Kesinti Süresi: 07:30 - 09:30 (Yaklaşık 2 saat)

Neden: Ana boru arızası (207 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası)

Karaburun (Merkez Mahallesi)

Kesinti Süresi: 08:30 - 10:30 (Yaklaşık 2 saat)

Neden: Ana boru arızası

Konak (Boğaziçi, Ferahlı, Levent, 26 Ağustos Mahalleleri)

Kesinti Süresi: 03:12 - 09:12 (Yaklaşık 6 saat)

Neden: Ana boru arızası (Levent Barbaros Hayrettinpaşa kavşağı)

Selçuk (Cumhuriyet Mahallesi)

Kesinti Süresi: 08:55 - 10:55 (Yaklaşık 2 saat)

Neden: Ana boru arızası (Tavşantepe mevkii)

Urla (İçmeler Mahallesi)

Kesinti Süresi: 08:50 - 10:50 (Yaklaşık 2 saat)

Neden: Ana boru arızası (1163 Sokak ve çevresi