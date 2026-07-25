Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Odakİzmir projesi kapsamında ‘Mahallede Söz Sende’ programının dördüncüsünü gerçekleştirdi. Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü projede, Aktif Yurttaşlık ve Katılımcılık Programı kapsamında gerçekleştirilen programının dördüncü durağı, Konak Ulubatlı Mahallesi oldu. Daha önce Karabağlar’da Refet Bele, Bornova’da Meriç, Bayraklı’da ise Gümüşpala mahallelerinde yürütülen programda, yurttaşın talep, öneri ve şikâyetlerini doğrudan iletebilmesinin önü açıldı.

“Kent hakkının eşit tesis edilmesi için”

“Mahallede Söz Sende çalışmamız, kent hakkı üzerine yaptığımız çalışmalar üzerine doğdu” mesajı veren Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü’nde görevli psikolog Ürün Perçin Boyacıoğlu, “Kentin en küçük birimi olan mahallelerin, katılımı destekleyen en temel yapı taşı olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden mayıs ayından itibaren mahallelerde çalışmalar yapmaya başladık. Mahallede Söz Sende çalışmasında, yurttaşın yaşadığı yerde onlarla doğrudan temas kurarak mahalle ve kentle ilgili talepleri, önerileri, şikayetlerini alıyoruz ve bunları belediyemizin ilgili birimlerine sunuyoruz. İkinci buluşmamızda ise mahalleli ile yeniden bir araya gelerek geri bildirimde bulunuyoruz. Kent hakkının eşit tesis edilmesi amacıyla çalışmamızı dezavantajlı mahallelerde başlattık. Yurttaşlar da mahalle bazında yapılan bu çalışmayı çok daha samimi, içten ve şeffaf bulduğunu söylüyor” dedi.

“Hepimiz derdimizi söyledik”

Projenin özellikle kadınlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandığı belirtilirken kadınların kamusal alanda seslerini duyurabilmelerine ve kente ilişkin karar alma süreçlerine katılmaların olanak sağlayan çalışmanın katılımcı bir platform niteliği sunduğu da ifadde ediliyor. Konak’ın Ulubatlı Mahallesi sakinlerinden Tennur Kaymaz, “Burada derdimizi söyledik. Cami ile ilgili, parkla ilgili taleplerimizi ilettik. İnşallah çözülecek. Kendimizi iyi hissettik. Komşumu da aldım, buraya geldik. Bir dahakine yine geleceğiz. Toplantı iyi geçti, memnun kaldık. Hepimiz derdimizi söyledik” ifadelerini kullandı.

Proje için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Nesrin Doğan da “Geldiler, bizi dinlediler. Mahalle olarak gürültü, çevre ve görüntü kirliliği üzerine fikir alışverişi yaptık. Bize söz hakkı doğdu. Bir ay sonra tekrar buluşacağız ve değerlendirme yapacağız. Toplantı güzeldi. Samimi ortam için çok teşekkür ediyorum. Kendimi mutlu hissettim. Demek ki bize değer veriliyor; personel buraya kadar geldi ve bizi dinledi. Çok mutlu oldum” diye konuştu.

Aşama aşama sorunlar çözülüyor

Mahallede Söz Sende projesinde dört aşamalı model uygulanıyor. İlk aşamada, odak mahalle belirlenip hane halkı geliri ve temel sosyal destek ihtiyacı yoğunluğu göz önünde bulunduruluyor. İkinci aşamada yerel aktörlerle temas edilip muhtarlık ziyaret edilerek çalışmanın vizyonu aktarılıyor ve toplantıya katılım için mahalleliye davet iletiliyor. Üçüncü aşamada ise mahallelinin ihtiyaçları tespiti sağlanıyor. Soru formu aracılığıyla, mahalledeki eksiklikler, beklentiler ve çözüm önerileri toplanıp rapora dönüştürülüyor. Dördüncü aşamada raporlanan talepler doğrultusunda ilgili kurum ve müdürlüklerle koordinasyon sağlanarak taleplerin çözümü için gerekli adımlar atılıyor.