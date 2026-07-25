SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, yürüttüğü soruşturmalarda iş bölümü usullerine uymayarak yetkilerini aşan ve tarafsızlığını yitiren Cumhuriyet Savcısı hakkındaki disiplin soruşturmasını tamamladı. Dosyada yer alan UYAP kayıtları, tanık beyanları ve inceleme tutanaklarını değerlendiren kurul, ilgili savcının kişisel duygular veya saiklerle hareket ettiği sonucuna vararak yer değiştirme cezası verilmesine karar verdi.

Dosyaları Kendi Uhdesinde Topladı

Karara konu olayda, faili meçhul dosyalar kapsamında bir tanığın soruşturmayla ilgisi olmayan beyanlarını tutanağa geçiren Cumhuriyet Savcısı, bu iddialarla ilgili ayırma (tefrik) kararları verdi. Kanun ve adliye genel çalışma esasları gereği ayrılan dosyaların Müracaat ve Tevzi Bürosu’na gönderilip yeniden tevzi edilmesi gerekirken savcı, usule aykırı biçimde dosyaları kendi üzerinde tutarak soruşturmaları bizzat yürüttü.

'Elden Takipli' Müzekkere

Soruşturma detaylarında, savcının taraflar arasında Asliye Hukuk Mahkemelerinde devam eden ve ticari uyuşmazlık niteliği taşıyan süreçleri cezai soruşturmaya konu ettiği belirlendi. Hiçbir araştırma yapmadan ve lehte delil toplamadan hareket eden savcının şüpheliler hakkında arama, el koyma ve gözaltı gibi ağır koruma tedbirlerine başvurduğu, emniyete yazılan ve 'mevcutlu olarak hazır edilme' talimatı içeren müzekkereleri müştekiye 'elden takipli' olarak teslim ettiği, şüphelilerin HTS kayıtlarının getirilmesi talebinin ise Sulh Ceza Hâkimliğince reddedildiği tespit edildi.

Hatır ve Gönüle Bakarak Görev Yapıldı

HSK İkinci Dairesi, 5271 sayılı CMK'nın 160 ve 161. maddeleri uyarınca şüphelinin lehine de delil toplamakla yükümlü olan Cumhuriyet Savcısının, etik ilkelere aykırı davranarak yalnızca müştekinin yönlendirmeleriyle hareket ettiğine dikkat çekti. Eylemlerin sabit görüldüğü belirtilen kararda, savcının 'hatır ve gönüle bakarak veya kişisel duygulara kapılarak görev yaptığı' kanaatine varıldı. Bu gerekçeyle ilgili savcıya, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 68/2-c maddesi gereğince 'Yer Değiştirme' cezası verildi. Savcının sicilinde daha önceden kesinleşmiş 3 ayrı kınama cezası bulunmasına rağmen, yasal koşullar oluşmadığı gerekçesiyle bir üst ceza hükmü (70/2. madde) uygulanmadı. Karara karşı 10 gün içinde yeniden inceleme talebinde bulunulabileceği belirtildi.