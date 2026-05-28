Son Mühür / İzmir’de yerel siyaset hareketli günler geçiriyor. Güzelbahçe Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklanmıştı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın 27 Mayıs 2026 tarihli onayıyla görevinden alınan Günay’ın yerine yeni başkan vekilini belirlemek üzere Güzelbahçe Belediye Meclisi olağanüstü toplanacak. Toplantının günü ve saati de belli oldu.

Valilik günü ve saati duyurdu

İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa GÜNAY, Anayasanın 127’nci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık Makamının 27 Mayıs 2026 tarihli Onay'ı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 05 Haziran 2026 Cuma günü saat 15:00’te Güzelbahçe Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir.”