Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ardı ardına yaşanan çarpıcı gelişmelerle hareketli günlerden geçiriyor. Parti içinde "mutlak butlan" kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasının yankıları sürerken, İzmir siyasetinde de sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde ‘gizli tanık’ itiraflarıyla hakkında pek çok iddia ortaya atılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından Günay’ın görevden el çektirilmesi ise ilçede fokurdayan siyaset kazanını iyiden iyiye körükledi. Günay’ın görevden el çektirilmesinin ardından şimdi ise merak edilen soru: Belediyeyi kim yönetecek?

Önce olağanüstü toplanılacak

Herhangi bir takvim değişikliği yaşanmaması durumunda CHP'li 15 üyeden oluşan ve muhalefet temsilcisinin bulunmadığı Güzelbahçe Belediye Meclisi’nin önümüzdeki pazartesi günü olağanüstü toplanması planlanıyor. Sürecin hemen ardından ise 3 Haziran'da olağan meclis oturumu gerçekleştirilecek ve yeni başkanvekili resmen seçilecek.

Gözler bayram sonrasında

Güzelbahçe’deki gelişmelerin halihazırda karışıklıkla mücadele eden partide ayrı bir gerilime yol açtığı ifade ediliyor. Pazartesi günü bir revizyon hazırlığında olduğu ifade edilen ve ‘arınma’ sürecini başlatacakları belirten CHP Genel Merkezi’nin İzmir’e ‘Talimat bekleyin’ dediği belirtilirken; kısa süre önce “Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımıyorum" çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün ise atacağı adımlar merak konusu oldu. İl Başkanı Güç’ün, yakın zamanda meclis üyeleriyle bir araya geleceği ve ilçenin kaderini belirleyecek karar hakkında istişarelerde bulunacağı ifade edildi. Diğer yandan Özgür Özel’in de Güzelbahçe konusunda devreye girebileceği söylenenler arasında.

Hangi isimler konuşulmaya başladı?

‘Muhalefetsiz meclis’ olmasıyla dikkatleri çeken Güzelbahçe Belediye meclisinde ise CHP grubu kendi içinden seçim yapacak. Şu anda meclisin grup başkan vekilliği görevini üstlenen Ayşe Akın’ın adı ön plana çıkarken; ilçe siyasetinin etkin isimlerinden ve daha önce uzun dönem partinin ilçe başkanlığı görevini üstlenen Çağlayan Bilgen ise en güçlü adaylar arasında gösteriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekilliği de yapmış Altan İnanç’ın adı geçerken bir diğer isim ise Güzelbahçe yerel siyasetinde ve belediye meclisinde aktifliğiyle bilinen Memet Eren.

Günay’dan ‘birlik’ mesajı geldi

Tutuklanan Günay’ın da seçime müdahil olabileceği ifade edilirken; Günay ise cezaevinden partililerine gönderdiği mesajla birlik çağrısı yaptı. Sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğunu belirten Günay, "Bugünler geçecek, kazanan biz olacağız. Sizden tek isteğim Güzelbahçe’ye iyi bakmanız. Örgütümüz çözülmesin, dimdik ayakta dursun. Doğru duvar yıkılmaz" ifadelerini kullanarak destekçilerine kararlılık mesajı verdi.

Güzelbahçe Belediyesi’nin CHP’li meclis üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

Doğuş Bayır (Kontenjan), Ezgi Naz Soysal (Kontenjan), Altan İnanç, Memet Eren, Çağlayan Bilgen, Ayşe Akın, Osman Kaçmaz, Gizem Göçtü, Keramettin Yüksel, Mahmut Can Doğan, Ali Turan, Erkin Kalan, Aylin Kitapçıoğlu, Ali Dönmez, Işık Güneşdoğdu