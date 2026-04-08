Son Mühür/ Erkan Doğan - Kültür ve Turizm BakanlığI’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri, tartışmalara neden olan Meslek Fabrikası krizi hakkında Son Mühür’e konuştu. Vakıf ilişkisi ispatlanan binanın tapusunun Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçtiğini anlatan yetkililer, Büyükşehir Belediyesi’nden kalan eşyalarını da almalarını beklediklerini söyledi.

Kapılar kilitlendi, içeride Vakıflar Bölge Müdülüğü’nün görevlileri bekliyor!

İzmirliler’in gündemi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımdan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçen Meslek Fabrakisa krizi meşgul ederken, Son Mühür’e konuşan Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri son noktayı koydu. Binanın vakıf ilişkisinin ispatlanmasının ardından tapusunun Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçtiğini anlatan yetkililer, “Meslek Fabrikası binasının tahliyesi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi eşyaları boşaltmadığı için, eşyalar içinde duruyor. Kapılar kilitledik. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün görevlileri içeride bekliyor. Eşyaları almaları için belediyeye süre verdik. Alanı açtıklarında boşalttıklarında eşyaları da vereceğiz. Almazlarsa taşıyacağız, normal bir tahliye süreci gibi” dedi.

Taşınma ile ilgili ‘yürütmeyi durdurma’ , ‘ihtiyati tedbir’ kararı yok!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasındaki mülkiyet davasının devam ettiğini belirten yetkililer, “Taşınma ile ilgili bir yürütmeyi durdurma veya ihtiyati tedbir kararı yok. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi bir tez savunuyor, biz bir tez savunuyoruz. Bizim savunduğumuz tez yasalara uygun olduğu için tapusu direkt Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne tescil yapıldı. Burası için vakıf şehri var. Vakıflar Kanunu 30. madde çok net olarak anlatılır. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de, vakfın yeri olduğunu, vakıfla ilişkisi olduğunu kendileri de söylüyorlar. Vakıf şerhinin kaldırılması, vakfa ait olmadığı anlamına gelmez. Vakıf ilişkisi ispatladığımız için mülkiyeti bize geçti.

Meslek Fabrikası ne yapılacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri, bağlı oldukları bakanlık ve İzmir Valiliği yetkililerinin koordinasyonunda binanın kamuya, İzmirlilere hizmet verecek şekilde planlanarak hizmete açılacağını ifade etti.