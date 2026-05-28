Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde son dönemde yaşanan ve "mutlak butlan" tartışmalarıyla derinleşen süreçte birçok siyasi figür karşı karşıya gelirken genel merkezdeki İzmir rüzgarı ise oldukça kuvvetli esiyor. İzmirli siyasiler süreçte etkin rol oynarken; yüksek tansiyonu düşüren ve örgüte örnek olmak adına sağduyulu duruşunu koruyan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kriz anlarındaki uzlaşmacı tavrıyla dikkatleri üzerine çekti. Siyasette kadının gücünü ve sağduyusunu gösteren Kılıç hem örgüt tabanına hem de Türkiye’ye 'birlik ve beraberlik' mesajları verdi.

“Cumhuriyet Halk Partisi ailesi”

Başkent kulislerinde "İzmir rüzgarı" estiren Kılıç, bugün CHP’ye bayramlaşmaya gelen parti heyetlerini ağırladı. AK Parti’nin bayramlaşma heyetini ağırlayan Kılıç, “Farklı pencerelerden bakabiliriz ama hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik, beraberlik içinde yaşaması. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak da bizim bütün hedefimiz budur” mesajı verdi.

“Ülkenin refahı için aynı masaya oturabiliriz”

“Gönül isterdi ki bu bayram gününde emekli daha çok ikramiye alabilseydi, emekliler kurban kesebilseydi rahat rahat” sözleriyle ülkede yaşanan sürece dair de açıklamalarda bulunan CHP’li Kılıç, “Kadınlarımız, çocuklarımız gerçekten daha huzurlu bir bayram dönemi geçirebilseydi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ailesi hem gençlerin, emeklinin, işçinin, çiftçinin, kadınların, çocukların, bu ülkede yaşayan herkesin sorunlarına çözüm bulmak için politikalar üretmeye devam edecek. Burada ve Meclis'te çalışacak, bu sorunların çözümü için de her zaman bu ülkenin refahı için aynı masada hep beraber oturabiliriz. Yeter ki ülkenin birliğini, beraberliğini birlikte devam ettirebilelim” ifadelerini kullandı.

“Hedef göstermeden, kırmadan, ötekileştirmeden…”

CHP’de derin tartışmalara neden olan ‘mutlak butlan’ kararı sonrasında da yaptığı açıklamalarla dikkatleri çeken CHP’li Kılıç, partililere birlik olma çağrısında bulunmuştu. Kılıç, “Bugün hepimize düşen görev; birbirimizi hedef göstermeden, kırmadan, ötekileştirmeden bu büyük çınarın gölgesinde yeniden yan yana durabilmektir” ifadelerini kullandı. Kılıç, açıklamasında CHP’nin iki önemli ismine de dikkat çekerek, Kemal Kılıçdaroğlu için “Yıllarını bu partiye vermiş, en zor dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi’ni ayakta tutmuş genel başkanımızdır” dedi. Özgür Özel için ise “Milletvekili ve grup başkanvekili olarak emek vermiş, iki yılı aşkın süredir genel başkanlığımızı yapan, bu partinin yetiştirdiği önemli bir değerimizdir” ifadelerini kullanarak “Hiç kimsenin CHP’nin evlatlarını birbirine düşman etme hakkı yoktur” mesajı vermişti.