Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir'in en yoğun nüfuslu ilçelerinden biri olan Buca'da, yerel yönetimin hayata geçirdiği istihdam hamleleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Buca Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Etkin İstihdam Ofisi, son iki yıllık süreçte tam 2 bin 585 vatandaşın iş dünyasına adım atmasına öncülük ederek bölge ekonomisi için kritik bir rol üstlendi. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, sundukları profesyonel danışmanlık hizmetleriyle adayları modern piyasa koşullarına en iyi şekilde hazırladıklarını ve bu başarının arkasında sistemli bir çalışma disiplini olduğunu vurguladı.

İş dünyası ile adaylar arasında stratejik köprü

Buca Çarşı merkezinde konumlanan Etkin İstihdam Ofisi, sıradan bir iş bulma merkezi olmanın ötesine geçerek, modern ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü işverenlerle buluşturan stratejik bir üs görevi görüyor. Ofis, kurumsal firmaların açık pozisyonlarını belediyenin dijital mecraları üzerinden hızla duyurarak geniş kitlelere ulaştırıyor. Başvuru sürecinden işe yerleştirme aşamasına kadar tüm süreci titizlikle yöneten uzmanlar, adayların öz geçmişlerini kapsamlı bir veri havuzunda toplayarak doğru yeteneği doğru pozisyonla eşleştiriyor. Son iki yılda düzenlenen 370 farklı iş görüşmesi organizasyonuna 8 bin 500'den fazla vatandaşın katılım göstermesi, merkezin bölgedeki iş gücü hareketliliği üzerindeki etkisini rakamlarla ortaya koyuyor.

Kariyer planlamasında profesyonel rehberlik

Belediye Başkanı Görkem Duman, merkezin başarı sırrını sadece iş ilanı paylaşmakla yetinmeyip, adaylara tam teşekküllü bir kariyer danışmanlığı sunmalarına bağlıyor. Vatandaşların profesyonel bir öz geçmiş (CV) oluşturmalarından, mülakat tekniklerini geliştirmelerine kadar her adımda yanlarında olduklarını belirten Başkan Duman, işsizliğin sosyal hayattaki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Belediye olarak vatandaşların üzerindeki ekonomik yükü hafifletmek için büyük bir azimle çalıştıklarını dile getiren Duman, sağlanan 2 bin 585 kişilik istihdamın sadece bir başlangıç olduğunu ve bu süreci kadınların ekonomiye katılımını artıran mesleki eğitim projeleriyle taçlandıracaklarını sözlerine ekledi.

Üretim ve kalkınma için ortaklık çağrısı

Sadece iş arayanlara değil, işverenlere de önemli mesajlar gönderen Başkan Görkem Duman, Buca'nın sahip olduğu yüksek üretim potansiyeline dikkat çekerek iş dünyasını iş birliğine davet etti. İşletme sahiplerine "Çözüm ortağımız olun" seslenişinde bulunan Duman, yerel kalkınmanın ancak el birliğiyle mümkün olacağını savundu. Buca’yı istihdamın ve üretimin parlayan yıldızı yapma kararlılığında olduklarını belirten Belediye Başkanı, doğru yetkinliklere sahip bireylerin ekonomiye kazandırılması noktasında belediyenin tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceklerini vurgulayarak bölgedeki yatırımcıları bu güçlü ağın bir parçası olmaya çağırdı.