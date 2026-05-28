Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Türk hacı kafilesiyle bir araya geldi. Türk hacı adaylarının yoğun katılımıyla gerçekleşen buluşma kapsamında AK Partili vekil Eyyüp Kadir İnan, Türk hacılarla yakından ilgilenerek tek tek sohbet etti. İnan, sohbetleri sırasında çok özel bir sohbete de vesile oldu.

“Dualarınızda bizleri de unutmayın”

Ziyaret sırasında AK Parti Genel Sekreteri ve İzmirli vekil Eyyüp Kadir İnan’ın telefonu aracılığıyla hacılara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kutsal topraklardaki vatandaşlara selamlarını iletti. Hacı adaylarıyla görüşerek ibadetlerin kabul olması dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Selamlarımızı ve saygılarımızı gönderiyorum. Rabbim haccınızı makbul eylesin. Dualarınızda bizleri de unutmayın inşallah. Hepinize selamlar" ifadelerini kullandı.

“Dualarımızdasınız” mesajı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen bir Türk hacı adayı ise ziyaretten ve telefon bağlantısından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hacı adayı, "Dualarımızdasınız” diyerek, “Bütün dostlarımız, hanımefendiler, beyefendiler bakışlarıyla ve gönülleriyle sizleri selamlıyorlar" şeklinde konuştu.