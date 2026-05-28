İzmir’in Buca ilçesinde vatandaş tehlikeyle burun buruna geldi. Buca Gölet bölgesindeki lunaparkta peş peşe mekanik arızalar meydana geldi. Yaşanan hadise, ziyaretçilere korku dolu anlar yaşattı. Aileler ve gençler, oyuncakların aniden durmasıyla neye uğradıklarını şaşırdı. Bir oyuncağın tam ters döndüğü sırada kilitlenmesi, onlarca kişinin metrelerce yükseklikte dakikalarca baş aşağı mahsur kalmasına yol açtı.

Rayların ortasında aniden kala kaldı

Aynı eğlence merkezindeki aksilikler bununla da sınırlı kalmadı. Tesisin en yoğun ilgi gören eğlence araçlarından biri olan hız treni de benzer bir teknik aksaklık nedeniyle rayların ortasında kalakaldı. Trenin içindeki yolcular metrelerce yüksekte kurtarılmayı beklerken, aşağıda bulunan diğer vatandaş da yukarıdaki çaresiz bekleyişi endişe dolu gözlerle izledi. Yaşanan panik ve korku anları çevredekilerin cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görevlilerin yoğun müdahalesi sonucu arızalar giderilerek makineler yeniden çalıştırıldı ve mahsur kalan tüm vatandaşlar güvenli bir şekilde yere indirildi.

Daha önce de benzer bir olay yaşanmıştı

Yaşananlar, söz konusu merkezde geçmişte yaşanan bir başka kazayı daha hatırlattı. Aynı lunaparkta üç yıl önce de zincirli salıncağın arızalanması büyük bir tehlike doğurmuş ve kontrolden çıkan oyuncaktaki altı kişi, çevredeki ağaçların dallarına çarparak yaralanmıştı.