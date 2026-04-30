Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir'de CHP'li belediyelerin ekonomik durumu nedeniyle işçi ve memurların maaşlarında yaşanan kriz devam ediyor. Öte yandan yeni bir maaş krizi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

Ne olmuştu?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN ve İZFAŞ’ta yaşanan ödeme krizi 2025 yılının Aralık ayında iş bırakma eylemine dönüşmüştü. DİSK Genel – İş üyesi işçiler, alamadıkları sosyal haklar ve havuzda bekletilen çalışanlar nedeniyle iş bıraktı ve kentte çıplak ayakla yürüyüş gerçekleştirmişti.

Daha sonra İzmir’de yaşanan sürece CHP Genel Merkezi müdahil olmuştu. İki genel başkanı CHP İzmir İl Başkanlığı’nda DİSK İzmir’in Şube Başkanları ile bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Daha sonra yapılan toplantının ardından iki CHP’li Genel Başkan yardımcısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşeceklerini açıklamıştı.

Ertesi gün tekrar bir araya gelen DİSK İzmir Şube başkanları ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan görüşmesinde havuz diye kamuoyuna yansıyan şirketlere iade krizi için şirketlerdeki boş kadrolara verilmesi noktasında uzlaşı sağlanmıştı. Aralık ayı sonuna kadar ise 1 ikramiyenin ve1 gıda kartının yatırılacağı, 7 Ocak’ta ise tekrar görüşme gerçekleştirip kalan kalemlerle ilgili ödeme takvimi konusunda anlaşmaya varmışlardı.

Daha sonra Mart ayında İzBB Başkanı Cemil Tugay ile DİSK İzmir Şube Başkanları ile kritik zirve gerçekleştirmiş, işçilerin alacakları, ödeme takvimi için uzlaşı sağlamıştı. Diğer ödemeler için de komisyon kuruldu ve değerlendirilmişti.

27 martta tekrar masaya oturan taraflar, ödeme takvimi belirlemiş, 2025 yılının ikramiyelerinin bu ay sonu ödenmesini kararlaştırmıştı.

İkramiye karşılanamayacak

Ancak yeni edinilen bilgilere göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile DİSK İzmir şube başkanları dün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, bu ay ödenmesi gereken yaklaşık 300 milyon TL’lik ikramiyenin belediye tarafından dün ödeneceğini ancak bugün Cemil Tugay ile yapılan görüşmede İzenerji şirketinin ikramiyesini yatıramayacağını ifade edildiği öne sürüldü.

İzenerji şirketinin yapılan protokolde geriye dönük alacakların birinci taksiti ve mesai ödemesi yapılacak iken onda da belirsizlik devam ediyor.

Öte yandan İZELMAN şirketinde geriye dönük taksit ve mesai alacağıda belirsizlik ile devam etmektedir.DİSK’e bağlı 1-2-3-9 ve 11 No’lu şubeler yapılan protokolün hayat bulmaması üzerine toplantı gerçekleştirildiği bilgisi gelmiştir.Toplamda ise bütün şirketlere 1 milyar ödeme yapılması beklemektedir.